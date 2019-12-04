Центр тестирования по русскому языку как иностранному открылся в Минске

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на базе Республиканского института высшей школы сегодня открылся Центр тестирования по русскому языку как иностранному - для мигрантов и беженцев, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Центр открывается при поддержке УВКБ ООН по итогам выполнения институтом научно-исследовательской работы "Распрацоўка джяржаўнага адукацыйнага стандарта і тыпавых тэстаў па беларускай і рускай мовах як замежных" на 2016-2020 годы. Это часть государственной программы научных исследований "Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества".

"Инициатива направлена на побуждение наших подопечных, беженцев прежде всего, к изучению русского языка. Без знания языка страны пребывания всегда тяжело: понижаются перспективы для успешной интеграции в принимающее общество, - пояснил представитель УВКБ ООН Жан-Ив Бушарди. - Для нас важно было также организовать эту работу с Министерством образования Беларуси. В конечном итоге, эти тесты не будут обязательными. Мы понимаем, что часть наших подопечных изучает язык самостоятельно, в повседневной жизни, часть вовсе этим не занимается. Но хорошо, что такая возможность теперь будет предоставлена, причем в рамках официальной программы по разработанным стандартам, утвержденным Министерством образования".

Таким образом, тестирование станет частью комплексной программы по обучению мигрантов и беженцев русскому языку, которая действует уже несколько лет при поддержке Министерства образования и ряда учреждений, в частности университетов в Гомеле, Витебске, Бресте и в Минске БГУ. При них были открыты в том числе компьютерные классы для изучения языка. Совместными усилиями издано учебное пособие.

На мероприятии в Минске были презентованы существующие учебные программы и учебники для мигрантов и беженцев, проведено первое тестирование с выдачей сертификатов об уровне владения русским языком как иностранным. Такой документ не будет лишним, например, при приеме на работу.

"Все зависит от вида деятельности. Если речь идет о специальности высокой квалификации, то наличие такого документа сыграет в пользу соискателя. Конечно, мы не можем сказать, что среди мигрантов и беженцев много людей, которые могут, например, заниматься преподаванием и работать инженерами и т.д. Но нельзя исключать каких-то ситуаций и потребностей в будущем. И мы должны предлагать разные возможности для содействия их дальнейшей интеграции", - отметил советник по правовым вопросам представительства УВКБ ООН Тимофей Солодков.-0-