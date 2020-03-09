Центр цифровых компетенций для школьников откроют в Гомеле

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный центр цифровых компетенций "Сколково-Коралл" откроют в новом технопарке "Коралл", который начнет работу в Гомеле в мае. Об этом сообщил журналистам директор Агентства развития и содействия инвестициям Андрей Бобович, передает корреспондент БЕЛТА.

"На начальном этапе мы определили три компетенции новых профессий для школьников: 3D-моделирование и 3D-прототипирование, мобильная робототехника и интернет вещей в быту. Центр позволит ребятам во внеурочное время заниматься и приобретать знания и навыки, которые им пригодятся в дальнейшем при получении специальности конструктора, дизайнера, программиста", - пояснил Андрей Бобович.

Для работы в центре педагоги пройдут обучение в "Сколково" (Россия). Главный критерий отбора для получения школьниками знаний в центре цифровых компетенций - желание постигать что-то новое. "Ограничений нет. Мы будем комплектовать группы, исходя из потребности", - отметил директор. Дети смогут изучать язык программирования, программы по созданию умного города, умного дома, их научат собирать роботов, запускать коптеры.

"Практика показывает, что многие ребята хотят заниматься современными вещами, которые будут полезны им в будущей профессии", - сказал Андрей Бобович. Среди основных целей центра он назвал профориентацию, раннее выявление склонностей детей к той или иной сфере.-0-

Технопарк "Коралл" откроется в мае в Гомеле Технопарк объединит несколько модулей - бывших административных и производственных площадей ОАО "Коралл". Модуль В площадью около 2,5 тыс. кв.м планируют ввести в мае - в дни проведения Гомельского экономического форума.