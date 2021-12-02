Центр творчества Могилевского района начинает новогодние мастер-классы для школьников

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и символов наступающего года "Фабрика волшебства" прошел в Могилевском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

В атмосферу предстоящих зимних праздников окунулись ученики начальных классов Межисетской средней школы - всего 90 человек. Дети приняли участие и в игровой программе "Веселый серпантин". Праздник школьникам устроил Центр творчества детей и молодежи Могилевского района.

"Сегодняшним представлением и мастер-классом мы открываем новогодний сезон, - рассказала культорганизатор центра Мария Буглакова. - Традиционно в образе сказочных персонажей мы привозим детям праздник: предлагаем собственными руками сделать елочные украшения и символы наступающего года, поиграть и повеселиться от души".

Создание праздничной игрушки увлекло детей: они старательно разложили на столах детали будущей поделки и принялись за работу. По словам педагога-организатора центра Ирины Сапожниковой, сувениры изготавливаются из глиттерного фоамирана. Работать с ним просто: нужны только ножницы, чтобы вырезать детали, и клей, чтобы их скрепить. "Если добавить к этому набору детское творчество, терпение и аккуратность, обязательно получится красивая и необычная игрушка, - отметила она. - На выбор у ребят несколько вариантов украшений: елочка, рукавичка, рождественская звездочка, снеговик, Дед Мороз и тигренок. В основном дети готовят эти поделки в подарок билзким: брату и сестре, маме и папе, бабушке и дедушке".

Вторая игрушка, над которой трудились юные художники, была глиняная фигурка тигра. Ее надо было расписать красками и придать зверьку индивидуальность: дорисовать в лапках новогодний шарик, добавить снежинку на ухе или гирлянду на хвостике. "Роспись по глине - это не просто рисование, а оживление изделий, которым можно придать неповторимые черты, - делится Мария Буглакова. - Это еще и продолжение традиций народного творчества. Раскрашивание глиняных заготовок - очень увлекательный процесс, который нравится и большим, и маленьким".

Отдельное внимание стоит уделить костюмам, которыми удивляли работники Центра творчества детей и молодежи. Ребята с нетерпением ждали Деда Мороза с внучкой Снегурочкой, однако встретили других харизматичных персонажей - Тигра-Мороза и Тигурочку. Эти сказочные герои приехали не с Северного полюса и даже не из Беловежской пущи, а прямиком из тайги. Костюмы были созданы 12 лет назад и выиграли в прошедший год Тигра Гран-при республиканского конкурса "Елка-фэст-2009". Теперь в этих нарядах работники центра будут радовать воспитанников всех районных учреждений образования. Автор такой костюмированной находки - директор Центра творчества детей и молодежи Лариса Голянтова.

"Дети воспринимают нас с восторгом - находим положительный отклик даже у самых серьезных ребят, - делится впечатлениями Мария Буглакова. - Улыбки сами собой появляются на лицах ребят, стоит только сказать: "Настроение каково? Дружно показали - во!". Что говорить? Все дети верят в чудо и ждут новогоднего волшебства".

Ученицы 4 "А" класса Варя Горященко и Кира Хаданович от творческого занятия в восторге и наперебой рассказывают, как здорово провели время и какие новогодние подарки у них получились. "Я раскрасила фигурку тигра и сделала снеговика, - говорит Варя. - На дополнительных занятиях и кружках мы тоже создаем всякие поделки, но новогодние игрушки мастерить намного интереснее. Нового года очень жду и буду просить у Деда Мороза большой набор маркеров". "Когда делаешь такие игрушки, сразу появляется новогоднее настроение и хочется скорее праздника", - добавила Кира.

"Со следующей недели у нас начнет работать мастерская Деда Мороза, - отметила заместитель директора по воспитательной работе учебного заведения Людмила Москалькова. - Ученики и учителя будут украшать окна, классы, фойе и коридоры. Каникулы у детей начинаются 24 декабря, но, чтобы праздник все-таки был, последние две недели второй четверти мы готовимся к Новому году".

Традиционным для школы стал конкурс на лучшее украшение дверей учебных кабинетов. Дети проявляют немало фантазии и смекалки, чтобы удивить жюри. Из года в год организуется всеми любимый конкурс символов года: дети рисуют, делают фигурки из папье-маше, лепят и вырезают - полная свобода творчества. Поделки выставляются в фойе. К творческому соревнованию подключаются и родители учеников.

"Без новогодних утренников тоже никуда, - говорит Людмила Москалькова. - Мы уже готовимся: сценарий написан, проходят репетиции. Традиционно старшеклассники устраивают спектакли для малышей. В этом году герои нашей сказки придут к Деду Морозу и будут соревноваться за право поучаствовать в новогоднем утреннике. На сцене будет много музыки, шуток и веселья".-0-

Фото Олега Фойницкого