14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Центр управления движением планируют создать в Беларуси. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время пятого регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Транспортный комплекс Беларуси является одной из базовых отраслей экономики. И транспортная коммуникация обеспечивает единство экономического пространства на территории нашего государства. Экономический рост неразрывно связан с внедрением новых технологий, стимулированием не только инвестиций в цифровые процессы, но и открывает предприятиям инновационные возможности для эффективного ведения бизнеса, роста доходов и снижения затрат, - отметил он. - Сейчас в Беларуси активно проходит процесс цифровой трансформации в транспортном комплексе. Учитывая положительное влияние цифровизации на динамику развития отрасли, в начале этого года Министерством транспорта и коммуникаций была разработана и утверждена стратегия развития цифровых технологий в области транспортной деятельности до 2025 года. Это комплексный план развития информатизации и цифровизации транспортно-логистической деятельности".

В транспортном комплексе реализован ряд проектов, направленных на цифровизацию бизнес-процессов, а также для удобства участников процесса перевозок и пассажиров.

"В дорожном хозяйстве ведется направленное развитие интеллектуальных транспортных систем. Важным этапом развития ИТС Минтранса станет ввод в эксплуатацию Центра управления движением, который запланирован на следующий год. Реализация данного проекта станет очередным важным шагом в структурированном внедрении ИТС-технологий на всей территории страны. Создаваемый центр управления движением в перспективе может стать основой для интеграции с городскими системами управления движением", - сообщил министр транспорта и коммуникаций.

По словам Алексея Авраменко, в Беларуси планируют создать интеграционную платформу национальной системы электронной логистики. "В настоящее время программой "Цифровое развитие Республики Беларусь на 2021-2025 годы" предусмотрено создание интеграционной платформы национальной системы электронной логистики с разработкой сервисов, которые помогут в формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза. Создание такой платформы улучшит транзитный потенциал страны", - подчеркнул он.

Также он отметил необходимость в подготовке квалифицированных специалистов, которые смогут оценивать и внедрять цифровые технологии на каждой ступени производства и в каждой организации. "Сегодня как никогда актуальна инициатива Оперативно-аналитического центра по проведению региональных форумов - необходима диалоговая площадка для обсуждения вопросов цифровизации и цифровой трансформации. Я уверен, что консолидация усилий государства и бизнеса в этой сфере позволит оптимально расходовать ресурсы, избегать создания дублирующих систем и учитывать интересы всех участников", - подытожил министр.-0-

Фото Олега Фойницкого