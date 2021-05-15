Центр управления воздушным движением открылся в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в столичном микрорайоне Сокол состоялось торжественное открытие Центра управления воздушным движением ГП "Белаэронавигация", передает корреспондент БЕЛТА.
Открытие минского Центра управления воздушным движением - значимое событие не только для авиаторов, но и государства в целом. Помимо возведения самого здания и его сложнейшего технического наполнения, необходимо было выполнить множество сопутствующих задач. Это прежде всего организация тесного взаимодействия с органами и службами, участвующими в обеспечении полетов, в том числе государствами-соседями, модернизация технических средств автоматизированной системы управления воздушным движением, а также профессиональная подготовка персонала центра.
Центр возводился для совершенствования процедур обслуживания воздушного движения, увеличения пропускной способности воздушного пространства Беларуси, повышения качества аэронавигационного обслуживания и уровня безопасности полетов, а также наращивания транзитного потенциала страны.
"Сегодняшнее событие важно не только для "Белаэронавигации", но и всей авиационной отрасли. Открытие центра, начало его работы - это инвестиции в безопасность, выход на новый, более современный уровень технических средств", - сказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. По его словам, строительством этого объекта Министерство транспорта и коммуникаций подчеркивает ту работу, которую оно делает, реализуя международные соглашения в области авиационного транспорта. В завершение Анатолий Сивак поздравил коллектив и руководство ГП "Белаэронавигация" с 25-летним юбилеем.
"Для нашего предприятия это знаковые событие. Ровно пять лет назад был заложен первый камень в основание Центра управления воздушным движением. Он оснащен новейшим оборудованием, что позволит предприятию увеличить пропускную способность в три раза", - подчеркнул генеральный директор ГП "Белаэронавигация" Леонид Чуро.
В торжественном мероприятии также приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.
Реализация инвестиционного проекта по строительству Центра управления воздушным движением выполнена в соответствии с государственной программой развития транспортного комплекса Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров №345. Финансирование строительства "Белаэронавигация" осуществила полностью за счет собственных средств.
Здание Центра УВД возведено в микрорайоне Сокол (30 км от Минска и 10 км от Национального аэропорта "Минск"). Место для строительства было выбрано не случайно - именно в Соколе проживает немалая доля специалистов по управлению воздушным движением. Планируется, что в новом центре будут работать до 500 человек.
Сегодня на месте закладки капсулы возвышается красивое семиуровневое здание общей площадью около 10 тыс. кв.м. Но основную ценность представляет не оригинальная архитектура сооружения, а его наполнение - здесь установлено самое передовое оборудование.
Для обеспечения повышенных мер безопасности объекта созданы особые пропускные условия с контролем доступа, двойное ограждение периметра, датчики проникновения, новейшая интеллектуальная система видеонаблюдения почти с сотней видеокамер.
Сердце здания - просторное помещение на пятом уровне - зал районного диспетчерского центра (РДЦ). Для работы диспетчеров закуплено новейшее оборудование - компьютеры и средства отображения. Интегрированная аэродромно-районная автоматизированная система модернизирована с учетом повышенных требований времени. Помещение оснащено современными системами кондиционирования и пожаротушения. Зал разбит на 10 секторов, часть из которых - резервные. Так как воздушный трафик ежегодно растет, то в перспективе штат авиадиспетчеров может быть увеличен.
Для сотрудников Центра УВД оборудованы просторное кафе, комнаты отдыха и психологической разгрузки.
Строительство Центра управления воздушным движением - это главный и важнейший проект предыдущих пяти лет работы государственного предприятия "Белаэронавигация", и его открытие стало новым этапом в развитии аэронавигационной системы страны. Повышение уровня аэронавигационного обслуживания, безопасности полетов сделают воздушное пространство Беларуси еще более привлекательным для авиакомпаний, что увеличит транзитный потенциал страны.-0-
Фото Рамиля Насибулина