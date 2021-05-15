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15 мая 2021, 15:15

Центр управления воздушным движением открылся в Минске

Диспетчер-инструктор Владимир Валькович
Диспетчер-инструктор Владимир Валькович

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в столичном микрорайоне Сокол состоялось торжественное открытие Центра управления воздушным движением ГП "Белаэронавигация", передает корреспондент БЕЛТА.

Открытие минского Центра управления воздушным движением - значимое событие не только для авиаторов, но и государства в целом. Помимо возведения самого здания и его сложнейшего технического наполнения, необходимо было выполнить множество сопутствующих задач. Это прежде всего организация тесного взаимодействия с органами и службами, участвующими в обеспечении полетов, в том числе государствами-соседями, модернизация технических средств автоматизированной системы управления воздушным движением, а также профессиональная подготовка персонала центра.

Во время торжественной церемонии открытия
Во время торжественной церемонии открытия

Центр возводился для совершенствования процедур обслуживания воздушного движения, увеличения пропускной способности воздушного пространства Беларуси, повышения качества аэронавигационного обслуживания и уровня безопасности полетов, а также наращивания транзитного потенциала страны.

"Сегодняшнее событие важно не только для "Белаэронавигации", но и всей авиационной отрасли. Открытие центра, начало его работы - это инвестиции в безопасность, выход на новый, более современный уровень технических средств", - сказал заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. По его словам, строительством этого объекта Министерство транспорта и коммуникаций подчеркивает ту работу, которую оно делает, реализуя международные соглашения в области авиационного транспорта. В завершение Анатолий Сивак поздравил коллектив и руководство ГП "Белаэронавигация" с 25-летним юбилеем.

"Для нашего предприятия это знаковые событие. Ровно пять лет назад был заложен первый камень в основание Центра управления воздушным движением. Он оснащен новейшим оборудованием, что позволит предприятию увеличить пропускную способность в три раза", - подчеркнул генеральный директор ГП "Белаэронавигация" Леонид Чуро.

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак
Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак

В торжественном мероприятии также приняли участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Реализация инвестиционного проекта по строительству Центра управления воздушным движением выполнена в соответствии с государственной программой развития транспортного комплекса Беларуси на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров №345. Финансирование строительства "Белаэронавигация" осуществила полностью за счет собственных средств.

Здание Центра УВД возведено в микрорайоне Сокол (30 км от Минска и 10 км от Национального аэропорта "Минск"). Место для строительства было выбрано не случайно - именно в Соколе проживает немалая доля специалистов по управлению воздушным движением. Планируется, что в новом центре будут работать до 500 человек.

Сегодня на месте закладки капсулы возвышается красивое семиуровневое здание общей площадью около 10 тыс. кв.м. Но основную ценность представляет не оригинальная архитектура сооружения, а его наполнение - здесь установлено самое передовое оборудование.

Для обеспечения повышенных мер безопасности объекта созданы особые пропускные условия с контролем доступа, двойное ограждение периметра, датчики проникновения, новейшая интеллектуальная система видеонаблюдения почти с сотней видеокамер.

Сердце здания - просторное помещение на пятом уровне - зал районного диспетчерского центра (РДЦ). Для работы диспетчеров закуплено новейшее оборудование - компьютеры и средства отображения. Интегрированная аэродромно-районная автоматизированная система модернизирована с учетом повышенных требований времени. Помещение оснащено современными системами кондиционирования и пожаротушения. Зал разбит на 10 секторов, часть из которых - резервные. Так как воздушный трафик ежегодно растет, то в перспективе штат авиадиспетчеров может быть увеличен.

Для сотрудников Центра УВД оборудованы просторное кафе, комнаты отдыха и психологической разгрузки.

Строительство Центра управления воздушным движением - это главный и важнейший проект предыдущих пяти лет работы государственного предприятия "Белаэронавигация", и его открытие стало новым этапом в развитии аэронавигационной системы страны. Повышение уровня аэронавигационного обслуживания, безопасности полетов сделают воздушное пространство Беларуси еще более привлекательным для авиакомпаний, что увеличит транзитный потенциал страны.-0-

Генеральный директор РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро
Генеральный директор РУП по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация" Леонид Чуро
Диспетчер-инструктор Геннадий Филатов
Диспетчер-инструктор Геннадий Филатов
Диспетчер-инструктор тренажерного модуля Валерий Бузун
Диспетчер-инструктор тренажерного модуля Валерий Бузун
Диспетчер-инструктор Арина Кривонос
Диспетчер-инструктор Арина Кривонос
Диспетчер по управлению воздушным движением Екатерина Чёрных
Диспетчер по управлению воздушным движением Екатерина Чёрных
Диспетчер по управлению воздушным движением Игорь Половков
Диспетчер по управлению воздушным движением Игорь Половков
Диспетчер по управлению воздушным движением Алина Тхорева
Диспетчер по управлению воздушным движением Алина Тхорева
Диспетчер по управлению воздушным движением Дарья Прокопчик
Диспетчер по управлению воздушным движением Дарья Прокопчик

Фото Рамиля Насибулина

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