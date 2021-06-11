Центральная горбольница Бреста начала поэтапный переход к штатному режиму работы

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская центральная городская больница поэтапно переходит к штатному режиму работы. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Вопросам борьбы с COVID-19 уделяем приоритетное внимание. Совместная и слаженная работа с медицинскими учреждениями, проводимая вакцинация позволяют говорить об определенных успехах. В городе отмечается тенденция постепенного уменьшения количества заболевших коронавирусом, что позволяет снижать нагрузки на городские учреждения здравоохранения", - написал Александр Рогачук.

Он отметил, что ЦГБ поэтапно восстанавливает оказание медицинской помощи пациентам без коронавирусной инфекции. Первыми в чистую зону ввели 60 коек отделения для ранней и повторной медицинской реабилитации. С 12 июня планируется открыть 45 коек отделения ревматологии и 40 коек отделения офтальмологии.

"При этом в ЦГБ организовано четкое зонирование помещений, с организацией двух приемных отделений (чистое и грязное), системы шлюзов для медицинского персонала", - добавил председатель горисполкома. Александр Рогачук призвал брестчан соблюдать респираторный этикет, то есть носить маски, чаще мыть руки и сохранять социальную дистанцию.-0-