Центральный аппарат МЧС на субботнике навел порядок возле столичного Центра безопасности

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели по всей стране сегодня наводили порядок на рабочих местах и территориях подразделений. Центральный аппарат МЧС во главе с заместителем министра Игорем Болотовым благоустраивал территорию столичного Центра безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Работники МЧС высаживали кустарники и деревья, вывозили собранный мусор, убирали территорию, красили металлические конструкции.

Столичный Центр безопасности находится на улице Олешева, его строительство планируют завершить к концу года. Сегодня такие объекты есть во всех областях. Их основная цель - обучение населения правильным действиям в чрезвычайных ситуациях при помощи инноваций и тренажеров-симуляторов. Площадь Центра безопасности в Минске - более 11 тыс. кв.м.-0-