Центральный музей ВС России передал Барановичскому авиаремонтному заводу боевое знамя

2 июля, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах сегодня состоялась церемония передачи из фондов Центрального музея Вооруженных Сил России боевого знамени и ордена Красной Звезды в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод". Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Авиаремонтный завод начал свою историю практически с первых дней Великой Отечественной войны, когда июне-июле 1941 года в Харькове были сформированы 38-е Подвижные авиационно-ремонтные мастерские. За четыре года рабочие и техники возвратили в строй 286 боевых самолетов, отремонтировали почти 1300 авиационных моторов, что эквивалентно численности восьми-девяти авиаполков. За особые заслуги 5 апреля 1945 года мастерские награждены орденом Красной Звезды. Позже они передислоцировались в Барановичи, был образован завод. В феврале 1961 года боевое знамя подразделения поступило в Центральный музей ВС России, где хранилось до сих пор. Орден Красной Звезды, к сожалению, был утерян.

Несколько лет назад представитель ветеранской организации авиаремонтного завода обратился к депутатам Национального собрания с просьбой помочь предприятию вернуть боевые награды. В этом вопросе белорусским парламентариям серьезное содействие оказали российские коллеги. Благодаря их совместной работе реликвии вернулись в Барановичи. Командующий войсками Западного военного округа РФ Александр Журавлев передал директору 558-го Авиационного ремонтного завода Павлу Пинигину боевое знамя и грамоту к нему, копии грамоты Президиума Верховного Совета СССР и орденской книжки, дубликат ордена Красной Звезды.

"Волнительно находиться в Беларуси накануне Дня независимости, - сказал Александр Журавлев. - Авиаремонтный завод прошел большой путь: выстоял всю войну, завершил военную деятельность в Гусеве. Позже перешел в Барановичи, здесь пережил непростые времена, освоил новые типы летательных аппаратов и сейчас успешно выполняет поставленные задачи". В свою очередь директор Центрального музея ВС России Александр Никонов рассказал историю знамени. "Когда проводились оргштатные мероприятия, часть расформировывалась, и знамя сдали в Центральный музей Вооруженных Сил, у нас оно хранилось на постоянной основе. Мы его подготовили для передачи: сделали навершие историческое, ленты, древко - все, как положено", - добавил он.

Переданные российской стороной реликвии отныне будут храниться в музее барановичского завода. Депутат Палаты представителей Национального собрания Ольга Политико отметила важность их возвращения накануне Дня Независимости Беларуси. "Это было ремонтное подразделение (не боевое), что говорит о важности его работы для фронта, вклада в Победу. Иметь боевое знамя и орден Красной Звезды - большая честь. Думаю, для работников завода эти военные реликвии всегда будут примером того, как нужно трудиться и любить Родину", - считает парламентарий.

ОАО "558 АРЗ" входит в структуру Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации различных типов авиационной техники: самолетов Су-22, Су-25, Су-27 (Су-30), МиГ-29, Ан-2 и вертолетов Ми-8 (Ми-17) и Ми-24 (Ми-35). Также в Барановичах производят компоненты и комплектующие изделий военной и гражданской авиационной техники. Услугами заводчан пользуются в 20 странах мира.-0-

Фото Вадима Якубёнка