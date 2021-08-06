Центральный пляж Гомеля назван лучшим в области

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области подведены итоги областного конкурса на лучшее обустройство мест массового отдыха в границах водоохранных зон, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Тройку лучших мест отдыха у водоемов определили в регионе по итогам областного этапа республиканского конкурса на лучшее обустройство и содержание мест пользования поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма.

На конкурс было заявлено 13 мест массового отдыха в границах водоохранных зон. Лучшую площадку определяли в соответствии с инструкцией, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Первое место присуждено Центральному городскому пляжу (администрация Центрального района Гомеля), второе - городскому пляжу на озере Святое (КЖУП "Чечерское" г.Чечерск) и третье - искусственному водоему в Александровке Жлобинского района (ИП В.И. Кондратьев).

Победитель продолжит конкурсный путь на республиканском этапе.-0-