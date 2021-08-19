Центральный рынок в Глубоком выставлен на продажу

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19 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В городе Глубокое Витебской области впервые выставлен на аукцион центральный продовольственный рынок почти за Br706 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "ПравоВита" Николай Кротов.Торги назначены на 9 сентября и предусматривают возможность понижения начальной цены продажи на 40%. Минимальная стоимость определена в размере около Br423,5 тыс. В состав лота включены площадка размером почти 2 га с расположенными на ней торговыми рядами и примерочной, административным зданием, складскими, торговыми и хозяйственными постройками.Продавцом центрального рынка выступает Глубокское районное потребительское общество, которое в ноябре 2018 года признано экономически несостоятельным и в отношении него открыто ликвидационное производство. За счет распродажи имущества предприятия антикризисный управляющий ООО "ПравоВита" погашает долги банкрота перед кредиторами.Всего на торги 9 сентября сформировано более 40 лотов, в том числе 15 капитальных строений общей площадью около 11,3 тыс. кв.м. Среди них единым комплексом выставлены на продажу потенциальным инвесторам 11 зданий и сооружений на окраине райцентра с начальной ценой продажи около Br629 тыс. (минимальная цена Br377,3 тыс.). В его состав вошли консервный цех, овоще- и фруктохранилище, механизированный приемозаготовительный пункт, склады, административное здание и автодром с инфраструктурой. Отдельным лотом продаются кондитерский цех, а также свинокомплекс, в составе которого три капитальных строения площадью почти 11,3 тыс. кв.м.Интерес к объектам потребительской кооперации проявляют представители частного бизнеса, при этом их активность в последнее время значительно возросла, отметил Николай Кротов. С начала 2021 года проведено 7 результативных торгов по продаже объектов недвижимости Глубокского райпо, тогда как за весь 2020-й было только 2 таких аукциона. Всего в текущем году продано 29 зданий и помещений на общую сумму более Br485 тыс., в том числе 14 магазинов и объектов общепита, примерно две трети из которых расположены в сельских населенных пунктах. Вырученные на торгах средства направляются на погашение требований кредиторов уже пятой очереди, пояснил Николай Кротов.Всего за райпо числилось более 180 объектов недвижимости, при этом только летом 2021 года удалось полностью завершить работу по регистрации недвижимости, оценке земельных участков, в том числе по крупным объектам недвижимости в райцентре.В реестр требований кредиторов включены долги перед более чем 300 субъектами хозяйствования на общую сумму около Br9 млн. Для проведения мероприятий, которые позволят наиболее полно удовлетворить требования кредиторов, экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации райпо до 1 октября 2021 года.-0-