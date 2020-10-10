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10 октября 2020, 23:23

Центры притяжения молодежи должны быть в каждом райцентре и небольших городах - Воронюк

10 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Центры притяжения молодежи должны быть в каждом райцентре и небольших городах. Таким мнением поделился с журналистами член Совета Республики, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк во время Гомельского областного форума "Беларусь - это мы!", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Дмитрия Воронюка, основная цель форума, который проводится во всех регионах, собрать максимально большое число молодежных инициатив. "Как сказал Президент, у молодежи и общественных организаций должны быть не только предложения, но и конкретные дела. И на форумах мы обсуждаем поступающие инициативы и в дальнейшем будем думать, как их претворить в жизнь. Одно из уже поступивших предложений - создавать креативные пространства для досуга молодежи. Здесь можно, к примеру, организовывать семинары, читать книги, играть в настольные игры. И такие центры молодежного притяжения должны быть в каждом районе, каждом небольшом городе", - поделился он.

Открытый диалог во время молодежного форума прошел в нестандартном формате блиц-мнений. Площадка объединила не только лидеров молодежного движения, но и представителей местной власти, а также Национального собрания Беларуси. Участники обменивались идеями и вели перекрестный опрос, вовлекая в действо почетных гостей форума.

Остро обсуждалась тема так называемой информационной войны в интернет-пространстве. Гости площадки сошлись во мнении: чтобы проиграть или выиграть в чем-то, нужно участвовать, а госструктуры не были задействованы. А некоторые порталы, в том числе популярные и имеющие немалую аудиторию, "подавали информацию под нужным им "соусом". При этом представители государственной власти, молодежные лидеры и парламентарии признают силу информации. Поэтому не исключают возможность создания медиа-холдинга, который будет отражать ситуацию по различным направлениям. Как пример удачного формата назван Telegram-канал "Пул Первого". "Информация о деятельности Президента Республики Беларусь публикуется оперативно и интересно. Работает профессиональная команда", - прокомментировали во время форума.  

Была затронута и тема дальнейшей судьбы Беларуси. Педагог из Ветковского района Александр Фелькин привел простой жизненный пример. Однажды на уроке он спросил у учеников, какой дом они выберут: тот, что построили сами, или тот, который им кто-то дал. "Конечно, они выбрали первый вариант. Так и государство нужно строить самим. Только приложив усилия, сможем создать сильную Беларусь. Нам выпала такая миссия. И мы должны помнить, за что сражались предки - за наше будущее, за Беларусь", - подчеркнул он.

Амбициозные молодые люди не скрывали своих планов на будущее. К примеру, гомельчанин Александр Лебедев откровенно признался, что хотел бы стать депутатом. Парень уточнял, что для этого нужно и тяжело ли быть народным избранником. Ответ он получил из первых уст - от депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталия Уткина. "Самое сложное - быть честным перед самим собой, достойным и ответственным человеком. Если эти условия выполняются, все складывается удачно и в профессии, и в жизни", - сказал он.

Также во время открытого диалога напомнили о возможностях молодежной площадки "Движение вперед", которая аккумулируют предложения, инициативы и проекты активных представителей нового поколения. По словам председателя молодежного Парламента при Национальном собрании Беларуси Егора Макаревича, на данный момент поступило множество инициатив, которые активно отрабатываются. "Некоторые нацелены на долгосрочную перспективу. К примеру, касаются внесения изменений в Конституцию. Есть и более локальные инициативы, связанные с улучшением городских инфраструктур, изменением образовательных программ. Все это мы аккумулируем, чтобы затем передать в профильные ведомства, законодателям, возможно - предложить в повестку будущего Всебелорусского народного собрания", - отметил он. Егор Макаревич подчеркнул, что  молодежь готова не просто включаться в диалог, но и стоять за реализацией конкретных инициатив.

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский уверен: в Беларуси всегда умели слушать и слышать молодежь. "У нас замечательная, активная, креативная, толковая молодежь. И именно от нее должен идти посыл и предложения для органов власти. Нам важно, каким они видят развитие страны в будущем, по какому пути идти, чтобы наша республика была лучше и краше", - сказал он.

Молодежный форум в Гомеле собрал сегодня более 3,5 тыс. парней и девушек. Мероприятие нацелено на раскрытие потенциала молодежи, воспитание чувства патриотизма и уважения к истории и традициям родного края. Его организаторами выступили Гомельский облисполком, Гомельская областная организация ОО БРСМ.-0-

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