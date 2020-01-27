Цены на квартиры в Минске в декабре 2019-го выросли в среднем на 1%

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена квадратного метра квартир в Минске в декабре 2019 года выросла в среднем на 1% и составила Br2850. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

Наименьшие колебания в последний месяц года происходили со средней ценой "квадрата" двухкомнатных квартир: рост составил 1-2% как на первичном, так и на вторичном рынке. Больше всего по сравнению с ноябрем 2019-го выросла стоимость "однушек" на вторичном рынке - на 5,8%. В конце декабря средняя цена квадратного метра в таких квартирах находилась на уровне Br3090. Стоимость "квадрата" трехкомнатной квартиры на первичном рынке в декабре снизилась на 4% по отношению к ноябрю, но в разрезе динамики за год она вернулась на предыдущий уровень и составила Br2530.

В целом, по данным НКА, на конец года рост средней цены на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (по отношению к декабрю 2018-го) составил 7-11% в долларовом выражении и 6-10% в белорусских рублях (разница в изменении цен в долларах и белорусских рублях сформировалась за счет изменения курса валют в течение года). "Трехкомнатные квартиры более стабильны. Рост средней цены на первичном рынке составил 1%, на вторичном - 4-5%", - добавили в агентстве.

В декабре 2019 года в Минске было совершено 1072 сделки купли-продажи квартир (без учета продажи долей в праве собственности и комнат). Это на 5,9% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 1,7% меньше, чем в декабре 2018-го. Наиболее популярным районом, как и прежде, был Фрунзенский (26% сделок). Второе место разделили между собой Московский и Первомайский районы.

Доля сделок купли-продажи на первичном рынке в декабре составила 6% от общего числа сделок (речь о квартирах в многоквартирных жилых домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода дома в эксплуатацию). "Это самый низкий показатель за весь год. В предыдущих месяцах доля первичного рынка колебалась от 7% до 16%", - отметили в НКА.

Всего в последний месяц прошлого года было продано 56,08 тыс. кв.м на общую сумму Br157,97 млн.-0-