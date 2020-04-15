Цены на квартиры в областных центрах выросли в I квартале

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена квадратного метра в белорусских рублях увеличилась в I квартале 2020 года во всех областных центрах по отношению к IV кварталу прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

В Бресте рост составил 7%, Витебске - 5%, Гродно - 8%, Могилеве - 6%. Лидер по увеличению средней цены - Гомель, где рост составил 10%.

По итогам первых трех месяцев 2020 года лидирующие позиции по средней цене 1 кв.м, как и в октябре-декабре прошлого года, сохранил за собой Брест. На конец I квартала средняя цена составила Br1620 за кв.м.

Как отметили в агентстве, в долларовом эквиваленте средняя цена 1 кв.м в Витебске и Могилеве снизилась на 2%, в остальных областных центрах изменений не наблюдалось. Рост цен в национальной валюте связан с изменением курса белорусского рубля к доллару.

Суммарно за I квартал текущего года продано 127,6 тыс. кв.м на общую сумму Br175,1 млн. Как в площадном, так и в денежном выражении это на 15% меньше, чем за IV квартал 2019 года.

По данным НКА, в I квартале во всех областных центрах было зафиксировано меньшее количество сделок купли-продажи по сравнению с IV кварталом прошлого года. Но если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то наблюдается заметное увеличение. Так, в Бресте рост составил 43,7%, Могилеве - 35,9%, Витебске - 26,7%, Гомеле - 6,9%. В Гродно заметного роста нет, количество сделок увеличилось всего на 0,5%.

Лидером по количеству сделок купли-продажи в I квартале 2020 года стал Гомель - 602 сделки. Меньше всего сделок зарегистрировано в Гродно - 418.

В январе-марте Гродно сохранило за собой лидирующую позицию среди областных центров по количеству сделок на первичном рынке. Доля этого рынка составила 28%, из которых 54% сделок купли-продажи пришлось на новый жилой дом по ул. Виктора Саяпина (речь идет о многоквартирных жилых домах, где жилье продается весь год с момента ввода дома в эксплуатацию).-0-

В марте поставлен рекорд по средней цене квадратного метра жилья в Минске Рост цен на жилую недвижимость тесно связан с изменением курса валют. Курс белорусского рубля к доллару с начала года прибавил.