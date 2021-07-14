Цены на многие социально значимые товары в Могилевской области превысили прогнозный показатель

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На заседании коллегии КГК Могилевской области рассмотрены результаты контроля выполнения поручений главы государства по вопросам обеспечения ценовой стабильности на потребительском рынке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Коллегией отмечено, что принимаемые республиканскими и местными органами управления меры по недопущению необоснованного роста цен недостаточны. "На ряд социально значимых товаров рост цен превысил годовой прогнозный показатель (104,9%), - отметили собеседники. - Более того, темп роста на многие продовольственные товары в области оказался самым высоким среди других регионов республики. В этом списке хлеб, полуфабрикаты из мяса птицы, мясо кур и цыплят-бройлеров, сухофрукты, рисовая крупа и др.".

Субъектами торговли систематически допускаются нарушения дисциплины цен. В январе-мае 2021 года такие случаи выявлены комитетом в 58 торговых объектах из 86 проверенных. Цены превышены более чем на 470 наименований социально значимых товаров. По итогам заседания коллегией местным органам власти внесены конкретные предложения. Их исполнение взято на контроль.-0-