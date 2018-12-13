Цены на рождественских ярмарках будут демократичными - Мингорисполком

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на рождественских ярмарках в Минске будут демократичными, сообщил сегодня во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

Ярмарка "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта начнет работать с 15 декабря, здесь откроются более 30 торговых точек с сувенирами и подарками, на Октябрьской площади - с 20 декабря. Последняя изменит формат: торговые объекты разместятся возле елки в стеклянных конструкциях в виде сот. Их монтаж начнется уже с субботы.

"Это новая концепция. В каждом из четырех объемных сотов скомплектовано три торговых павильона, по периметру которых предусмотрены столики без посадочных мест", - отметил Дмитрий Плеханов.

По его словам, как и в прошлом году, в нынешнем сезоне минчане и гости столицы смогут купить продукцию по демократичным ценам. Так, блинчики с различными начинками будут стоить от Br1 до Br3,5 за порцию, оладьи, фаршированные мясом, - от Br2 до Br2,5, жареные и печеные пирожки - от Br0,5 до Br1,5. Шашлык из птицы обойдется покупателям от Br2 за 100 г, хот-доги - от Br2,5 до Br3,5, глинтвейн - от Br2,5 до Br3,5 за стакан, кофе, чай - от Br1-1,5.

"Если площадка на Октябрьской площади ориентирована больше на традиционную белорусскую кухню, то у Дворца спорта в меню включат, например, какао на кокосовом молоке, устрицы с луковым соусом, черные роллы и др. Из белорусских блюд предложим драники с различными начинками, в том числе с грибами. Наряду с торговыми предприятиями столицы продукцию представят ремесленники", - сказал Дмитрий Плеханов.

Ярмарки будут работать по 15 января. Гостей здесь ждут с 12.00 до 22.00 (на Октябрьской площади с 8 января до 20.00), в новогоднюю ночь - с 22.00 до 4.00.-0-