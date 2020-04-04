Цены на рынке недвижимости в Гродно снижаются

4 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Цены на рынке недвижимости в Гродно начали снижаться, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"Средние цены на квартиры в Гродно вернулись к значениям шестимесячной давности. В марте 2020 года было зафиксировано 160 сделок. Более четверти рынка - это сделки с квартирами от застройщиков", - отметили в Гродненском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру.

Цены на однокомнатные квартиры составили минимальное за последние пять месяцев значение. Количество сделок - меньше обычного. В марте совершена лишь 21. Средняя стоимость квадратного метра - $696. В последний раз такие цифры фиксировались в сентябре-октябре 2019 года. Диапазон цен на однокомнатные квартиры в Гродно составил от $20,8 тыс. до $36 тыс.

Двухкомнатные квартиры - по-прежнему наиболее востребованный сегмент рынка. В марте их продано 69. Средняя стоимость квадратного метра - $648 (приближается к минимальным значениям за последние 9 месяцев). Самая дешевая двухкомнатная квартира продана в Гродно в феврале, она расположена в блокированном жилом доме на ул. Маяковского. Сумма сделки составила $21 тыс. Самая дорогая, площадью 63 кв.м, продана за $47,1 тыс., находится в доме монолитной конструкции на ул. Суворова.

Спрос на трехкомнатные квартиры значительно вырос. В марте совершено 63 сделки. Средняя стоимость снизилась на $51 за кв.м по сравнению с февралем и составила $550. Диапазон цен - от $26,5 тыс. до $63,1 тыс.

В марте в Гродно продано также шесть четырехкомнатных квартир. Цены сделок варьировались от $41,5 тыс. до $46,3 тыс.

По прогнозам агентства, сейчас этап роста рынка недвижимости завершился, а основным вопросом для покупателей и продавцов будет глубина и интенсивность предстоящей коррекции цен. -0-