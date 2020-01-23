Цены на услуги общежитий и бань в регионах могут отличаться из-за отсылочных норм в законах

23 января, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Отсылочные нормы в законах необходимо существенно сокращать. А если их наличие необходимо, то они должны обеспечивать единообразие правовых требований на территории всей страны, нужен общий ориентир и первичные посылы, на которые могли бы ориентироваться местные власти. Об этом рассказал корреспонденту БЕЛТА сегодня в парламенте первый заместитель министра юстиции Сергей Задиран.

"Реализуя нормы отдельных законов, исполкомы или Советы депутатов по некоторым социально значимым услугам совершенно по-разному регулируют размеры взимаемых плат. Например, это касается провоза багажа, общежитий, бань, ритуальных услуг и т.д. Все это очень чувствительно для граждан. Получается, что человек, находясь в разных областях или районах Беларуси, имеет разные условия. Оплата может отличаться в десятки раз. Поэтому закон, во-первых, должен определять уровень того местного органа власти, который эту норму прописывает. Во-вторых, в законе может быть и привязка, например, к базовым величинам. А если это не определить, то кто-то регулирует на районном уровне, кто-то - на областном. И мы множим количество правовых актов в десятки раз", - пояснил первый замминистра юстиции.

По мнению Сергея Задирана, "за каждой отсылочной нормой стоит очень много решений, которые мы порождаем, а множественность отсылок не добавляет нашей системе ни стабильности, ни прозрачности построения". "Кроме того, делегируя некие полномочия местным органам власти, мы должны иметь в виду, какой массив ведомственных нормативных актов вызовет та или иная отсылка. Если говорить только об областях и Минске, то это уже семь различных правовых решений. В итоге мы их увеличиваем в разы", - подчеркнул он.

Первый замминистра назвал еще несколько пробелов при подготовке законопроектов. Сейчас нужно приводить в соответствие принимаемые базовые законы с теми нормами, которые одновременно содержаться и в других законодательных актах. Их нужно приводить в полное соответствие, чтобы не вызывать разночтений у правоприменителей, граждан. В тех сферах, где не требуются частые изменения, надо разрабатывать проекты законов. Например, это касается регистрации индивидуальных предпринимателей и лицензирования. Подготовка этих законопроектов уже находится на старте.

Кроме того, Сергей Задиран проинформировал, что в Беларуси уже обсуждается введение механизма "регуляторной гильотины". По его словам, "это позволит оперативно и кардинально отсекать и устранять ненужные, устаревшие нормативно-правовые акты, быстро исключая их из правового поля". -0-