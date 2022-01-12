Церемония гашения почтовой марки к 30-летию белорусско-китайских дипотношений состоялась в Минске

Во время церемонии

12 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Минске состоялась церемония официального гашения почтовой марки, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло во время международной научно-практической конференции "Три десятилетия белорусско-китайских отношений и создание сообщества единой судьбы человечества" в Республиканском институте китаеведения имени Конфуция БГУ.

Ректор БГУ Андрей Король

Посол Китая в Беларуси Се Сяоюн

В ней приняли участие первый вице-премьер, сопредседатель белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн, директор РИКК БГУ Анатолий Тозик, эксперты и ученые Национальной академии наук Беларуси, представители Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, Белорусского института стратегических исследований, Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами, а также послы Республики Беларусь, в разные годы работавшие в Китае.

Начальник главного управления Азии, Африки и Латинской Америки министерства иностранных дел Игорь Белый, ректор БГУ Андрей Король, посол Китая в Беларуси Се Сяоюн, заместитель министра связи и информатизации Наталья Гордеенко во время церемонии

На конференции в онлайн-режиме выступили ученые и исследователи Китайской академии общественных наук, Шанхайской академии общественных наук, Ланьчжоуского университета финансов и экономики, Китайской ассоциации по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии.

Во время пленарного заседания представлено более 10 научных докладов, отражающих развитие белорусско-китайских отношений, в том числе в таких сферах, как дипломатия, политика, торгово-экономическое и кредитно-инвестиционное, научно-гуманитарное и научно-техническое сотрудничество, взаимодействие СМИ, учреждений культуры и высшего образования двух стран.

Конференция прошла в онлайн- и офлайн-формате. Ее организаторы - БГУ, посольство КНР в Беларуси и общество "Беларусь - Китай".-0-

Фото Оксаны Манчук