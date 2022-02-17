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17 февраля 2022, 19:39

Церемония награждения лучших сотрудников правоохранительных органов прошла в Минской ратуше

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской ратуше состоялся торжественный прием сотрудников, достигших положительных результатов в служебной деятельности за 2021 год. Церемонию награждения провел начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб, передает корреспондент БЕЛТА.

На приеме присутствовали молодые сотрудники и их родители, воины-интернационалисты и активисты ветеранской организации. Награжденные сотрудники поделились впечатлениями и рассказали о службе в органах охраны правопорядка.

Лучший по итогам года инструктор-кинолог питомника служебно-разыскного собаководства ГУВД Мингорисполкома капитан милиции Денис Демьянов пришел на торжественный прием со служебной собакой специального назначения по поиску наркотических средств. По словам сотрудника, "напарник" оказывает неоценимую помощь в выявлении у подозреваемых наркотических и психотропных средств. "Моя служебная собака Мэрс надрессирована на поиск наркотических и психотропных веществ. Работаю с ней на протяжении 6 лет. Мы оказываем помощь сотрудникам госнаркоконтроля в осмотре мест происшествий, квартир и машин. Во время одного из последних осмотров автомобиля собака сигнальной позой обозначила необходимость осмотра багажника. В итоге там было обнаружено около 10 г наркотиков", - рассказал Денис Демьянов.

Награды получили и молодые сотрудники. К примеру, полковник Леонид Петренко пришел на торжественный прием с младшей дочерью, которая после года службы в правоохранительных органах отмечена наградой. Как рассказал полковник, его старшая дочь также посвятила себя службе в органах охраны порядка. "Я пришел работать в правоохранительные органы в 1989 году младшим сержантом и дослужился до полковника. Старшая дочь пошла по моим стопам, сейчас проходит службу в звании капитана в учебном центре МВД. Там же она встретила своего будущего супруга. Младшая дочь после окончания МИТСО пошла по той же стезе и сейчас работает в Гродненском РОВД. Она отслужила один год, поэтому считается еще совсем молодым сотрудником. Сегодня мою младшую дочь в числе других сотрудников благодарят за хорошую службу", - поделился Леонид Петренко.

Лучшим участковым города Минска стал старший участковый инспектор милиции Московского РУВД Владимир Данченко. Он отметил, что в получение награды внесли свою лепту и его напарники, без поддержки которых было бы сложно достичь подобного успеха. "Заслуга в получении награды не только моя, но и всего нашего отдела. Я достиг таких результатов благодаря помощи и поддержке коллег, за что им отдельное спасибо. Награждение стало для меня приятной неожиданностью. Хочу поблагодарить руководство за оказанные мне честь и доверие", - подчеркнул Владимир Данченко.

Не забывают в ГУВД Мингорисполкома и сотрудников, прошедших дороги войны в Афганистане. В отряде милиции особого назначения по-прежнему служит один из ветеранов Афганской войны. Заместитель начальника отдела идеологической работы и кадрового обеспечения ОМОН ГУВД Мингорисполкома Сергей Давидович рассказал, что он единственный, кто все еще носит форму и погоны. Боевые товарищи из его гарнизона ушли на заслуженный отдых. Тем не менее начальство ГУВД не забывает о ветеранах и 15 февраля неизменно чествует их и вручает подарки.

"Сегодня знаковое событие. Начальник ГУВД такие мероприятия проводит каждый год. На них чествуют выдающихся работников, молодых сотрудников и их родителей. Кроме того, недавно было знаковое событие для жителей всех бывших республик Советского Союза. 15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана. Ветераны Афганской войны отмечали это знаковое событие. В нашем гарнизоне я единственный, кто остался в погонах. Остальные сотрудники, которые прошли горнило той войны, на заслуженном отдыхе. Поэтому сегодня в том числе чествуют и ветеранов той войны, командир отряда милиции особого назначения всегда уважительно относится к ветеранам. Именно в этот день сотрудники, отвечающие за идеологическое направление, вручили каждому ветерану боевой пакет. Желаю всем молодым сотрудникам служить верой и правдой", - заключил Сергей Давидович.-0-

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