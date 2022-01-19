Церемония награждения лучших спасателей Минской области состоялась в музее ВОВ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области сотрудникам МЧС продолжат строить жилье и покупать технику для комфортной и эффективной работы. Об этом сегодня сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время награждения лучших сотрудников МЧС Минской области в государственном музее истории Великой Отечественной войны в столице, передает корреспондент БЕЛТА.

На торжественном мероприятии 30 лучшим сотрудникам МЧС и гражданам, которые приняли участие в спасении людей на пожарах, вручили грамоты и благодарности Миноблисполкома и смежных структур. "Профессия сотрудника МЧС - одна из самых сложных, но при этом благородных. Эти люди принимают участие в спасении взрослых и детей на пожарах и в дорожно-транспортных происшествиях, ищут пропавших в лесах, участвуют и в других опасных для жизни чрезвычайных ситуациях. Благодаря вам сохранены многие жизни и объекты, в том числе сельскохозяйственного комплекса. Мы благодарны вам за это, и могу заверить, что и дальше продолжим строить вам жилье, приобретать современную технику для комфортной и эффективной работы", - сказал глава Минской области Александр Турчин.

Александр Турчин

Старший инструктор-водитель пожарно-аварийной части в Марьиной горке Дмитрий Якимук оказался сегодня в числе награжденных. Мужчина решил стать спасателем 15 лет назад после срочной службы в армии, потому что всегда стремился оказывать людям помощь. До сих пор не пожалел, что выбрал именно такую профессию. "Понимаю, что каждый день рискуем, но для сотрудников МЧС всегда во главе стоит спасение пострадавшего - наша задача спасти человека независимо от происходящих событий. Волнения не испытываем, привыкли к четкой работе. Поступает вызов, как одна сплоченная команда за сорок секунд собираемся и выезжаем. Случается много пожаров, особенно торфяных. Помню, в феврале прошлого года из полыхающего огнем дома вынесли женщину с инвалидностью и мужчину, спасали детей. Этот год, к счастью, начался хорошо", - рассказал спасатель.

По его словам, родные всегда волнуются за него во время выездов, но при этом понимают, что он занимается благородным делом, спасает жизни людей, которые тоже являются для кого-то любимыми, близкими и родными. К слову, данный год станет для спасателя не только знаковым из-за почетной награды - скоро у Дмитрия Якимука родится вторая дочь.

Во время торжественного мероприятия также наградили жителя Любанского района Дмитрия Хомича, который спас односельчанина во время пожара.-0-

Более 270 человек спасли при пожарах сотрудники МЧС Минской области в 2021 году

Фото Сергея Шелега