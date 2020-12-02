Церемония посвящения в учащиеся военно-патриотических классов пройдет в Бобруйске

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония посвящения в учащиеся классов военно-патриотической и профессиональной направленности пройдет в Бобруйске 4 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

Пройдет торжественная церемония в Бобруйске во второй раз. "Участниками церемонии станут около ста десятиклассников, которые учатся в профильных классах учреждений образования города. Ребята получают образование по направлениям МЧС, следственного комитета, а также военно-патриотической и правовой направленности, - рассказала начальник управления.

Во время посвящения школьники произнесут клятвы, получат право на ношение формы от руководителей силовых структур.

"Это красивая и интересная традиция. Ребята, которые учатся в этих классах, уже выбрали себе будущую профессию и уверенно идут к своей цели, - отметила Елена Лисица. - В работе с подростками и молодежью важно уделять время патриотическому воспитанию. И церемония посвящения - один из форматов такой работы".

В этом году кроме самого посвящения и концертной программы участники мероприятия смогут посмотреть плац-парад. "Это нововведение нынешнего года. Сейчас идут репетиции. Мы надеемся, что гостям понравится", - отметила Елена Лисица.

Пройдет мероприятие во Дворце искусств города Бобруйска. Рассадка зрителей в зале будет проходить с учетом эпидемиологической ситуации.-0-