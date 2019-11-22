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22 ноября 2019, 16:11

Цифровизация подразумевает серьезную трансформацию кадровой подготовки - Рябова

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Переход к цифровизации подразумевает серьезную трансформацию кадрового потенциала, заявила сегодня журналистам заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова на семинаре-совещании "Цифровая трансформация реального сектора экономики Беларуси: с чего начать?" в ОАО "Гомельский технопарк", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Анны Рябовой, в мире пока еще не существует каких-то универсальных показателей уровня цифровизации. В то же время лидерами в этом направлении признаны страны Азиатского региона, у них оцифровано в полной мере 15% предприятий. На втором месте Америка - 10%, у Европы 5%. "Поэтому нам нечего пугаться. Другое дело, что там, безусловно, пришло четкое осознание: игроками на рынке становятся только те, кто двигается в этом направлении. Поэтому мы, учитывая наши достаточно хорошие IT-позиции в мире и общий уровень знаний в стране, нацеливаем всех, чтобы продвигаться более широким шагом", - сказала заместитель министра.

Для оценки степени цифровизации конкретных производственных предприятий в Беларуси создана методика. Будут учтены такие параметры, как уровень цифровизации сервисов работы с клиентурой, всех систем учета - складских, бухгалтерских и т.д., технологических процессов, кадровых, маркетинговых служб, насколько тот или иной субъект работает в цифровой торговле. "Весь этот комплекс именно в общей связке определит степень цифровизации предприятия", - пояснила Анна Рябова.

Она отметила, что цифровизация позволит компаниям в том числе сокращать издержки - как показывает мировой опыт, эта цифра составляет порядка 35%.

Анна Рябова обратила внимание, что переход к цифровизации подразумевает и серьезную трансформацию кадрового потенциала. "Специалистов не требуется меньше, просто требования становятся другие", - подчеркнула она. В качестве примера замминистра привела работу одного из банков в этом направлении, когда в процессе цифровизации сразу же параллельно внедрили программу переобучения.

Сегодня на семинаре-совещании в Гомеле диалог о цифровой трансформации реального сектора ведут представители Министерства связи и информатизации, Министерства экономики, ОАО "Гипросвязь", областного и городского исполкомов, промышленных предприятий, банковских учреждений, высших учебных заведений, IТ-компаний региона.

Как подчеркнул директор Гомельского технопарка Дмитрий Морозов, процессы цифровой трансформации идут интенсивно во всем мире. "И тех, кто остается за пределами этих процессов, ожидает судьба аутсайдера", - убежден он. Он обратил внимание, что в современных условиях меняются модели, методы, технологии во всех сферах жизнедеятельности. Изменения происходят не только на микро-, но и на макроуровне, когда создается, например, новая законодательная база. "Чтобы эффективно реализовать комплексную задачу по цифровой трансформации, необходима стратегия, которая бы определила ресурсы, цели и другие аспекты", - считает Дмитрий Морозов.-0-

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