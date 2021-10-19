Цифровизацию аграрного сектора и бесшовное образование обсудят в Полоцком госуниверситете

19 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком государственном университете на круглом столе, который пройдет 20 октября во время Белорусского сельскохозяйственного бизнес-форума "Время земли. Курс на точность", представители сельского хозяйства, промышленности и сферы образования Полоцкого и Глубокского районов обсудят вопросы цифровизации аграрного сектора и организации бесшовного образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый проректор ПГУ Оксана Голубева.

В центре внимания участников круглого стола будут перспективы агропромышленного сектора как в целом Витебской области, так и Глубокского района в частности. Этот регион вместе с Полоцком вошел в программу цифрового развития Беларуси, он станет одним из первых в области умным регионом. Район был выбран неслучайно. В Глубокском государственном профессиональном лицее начал функционировать центр по обучению технологии точного земледелия. В нем будут готовить специалистов аграрного профиля со знаниями в IT-сфере. В будущем они смогут работать на компьютеризированных тракторах.

"Такая система обучения должна стать частью бесшовного образования, когда в одной связке работают школы или гимназии, ссузы, вузы и система последипломного повышения квалификации. Главная цель в такой связке - не просто удержать молодых специалистов на малой родине, а предложить талантливой молодежи инновационные профессии, приравнять уровень жизни регионов к жизни в городах. Еще одним важным звеном станет создание в Глубокской районной гимназии профильного класса "IT. Экономика. Право", который откроется уже с 1 сентября следующего учебного года. Наш университет заинтересован в участии в подобной системе взаимодействия, так как у нас ведется обучение по 5 IT-специальностям как первой, так и второй ступени высшего образования и открыта одна IT-специальность в системе переподготовки кадров на уровне высшего образования", - пояснила Оксана Голубева.

Первый проректор добавила, что на круглом столе поднимут тему кластерной инициативы. Единственный в области нефтехимический кластер, ядром которого является ОАО "Нафтан", станет теоретической базой для создания таких же структур в сельском хозяйстве. Представители нефтехимической отрасли расскажут руководству Глубокского района, по какому принципу следует организовывать работу кластера, какие тонкости есть в такой кооперации и каких результатов можно ожидать от взаимодействия.

В обсуждении перспектив цифровизации аграрного комплекса и пилотного кластера на базе Глубокского района примет участие и новополоцкое ОАО "Измеритель". У предприятия есть опыт оснащения тракторов российского производства специализированным оборудованием, теперь у него нашелся интерес в освоении нового вида продукции - систем точного земледелия. В будущем завод сможет стать поставщиком аппаратной части, а программным обеспечением займется минская компания "Технологии земледелия", ставшая инициатором создания инновационного учебного центра в Глубокском профлицее.

Круглый стол в ПГУ посетят также депутаты Палаты представителей, чтобы способствовать слиянию государственной власти, университета, IT-сектора и промышленных предприятий.-0-