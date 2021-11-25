Цифровизацию энергетики обсудили на региональном форуме в Витебске

25 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Цифровые технологии в энергетике повышают эффективность технологических, бизнес-процессов и комфорт потребителей энергоресурсов. Такое мнение высказала журналистам на региональном форуме #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Витебске заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебск стал очередным центром регионального форума #GBCregions. Одной из главенствующих тем стала цифровизация энергетики Беларуси и ее перспективы.

"По уровню цифровизации энергетическая и газовая отрасли лидируют в стране. Однако это не говорит, что мы остановимся на достигнутом. Для нас это определенная ступень, начало отсчета нового периода. В энергетике и газовой отрасли многое сделано в области цифровизации и автоматизации технологических процессов. Сейчас мы вышли на использование цифры в бизнес-процессах, в подготовке кадров. Одновременно перед нами встают новые вызовы. Это кибербезопасность и сохранение информационных ресурсов. Здесь требуются новые программные продукты, чтобы обезопасить наши объекты и информационные ресурсы", - отметила Ольга Прудникова.

Ольга Прудникова

Она добавила, что потребителям благодаря цифровизации удобнее пользоваться приборами учета энергоресурсов. "Умные счетчики газа, тепла, электроэнергии и воды позволяют дистанционно снимать показания и начислять платежи за услуги. В будущем, когда мы перейдем на более глубокие рыночные отношения в газовой и энергетической сфере, мы с вами как потребители сможем выбирать поставщика услуг в зависимости, например, от ценового диапазона. Я думаю, это прогрессивные методы. Такое взаимодействие позволит более тонко управлять процессами. Это экономия энергоресурсов как в быту (в теплосетях и электросетях), так и в умных городских сетях, которые позволяют дистанционно управлять уличным освещением", - подчеркнула замминистра.

Участники форума в Витебске также обсудили использование цифровых технологий в народном хозяйстве как страны, так и региона, уделили внимание кибербезопасности данных. Они отметили: переход на цифровую экономику требует совершенствования законодательства. Внедренные технологии, которые уже зарекомендовали себя, дают положительный экономический эффект, хотя поначалу возникают некоторые трудности. Например, в обучении кадров, наладке программного обеспечения. Однако участники форума сошлись во мнении, что на пути к цифровому государству важно не останавливаться.

Организовали форум Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, Белорусские облачные технологии. Мероприятие состоялось при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте и Витебского облисполкома.-0-

Фото Александра Хитрова