Цифровизацию образования обсудят на семинаре в Витебске

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Цифровизацию образования обсудят сегодня педагоги на областном семинаре в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном институте развития образования, на базе которого он будет проходить.

Участниками семинара на тему "Цифровизация образования в разрезе региона: создание передового опыта на примере Витебской области" станут представители главного управления по образованию Витебского облисполкома, управлений и отделов образования райисполкомов, руководители учреждений образования, специалисты в сфере информатизации. В центре внимания педагогов будут вопросы цифровизации системы образования на примере создания Республиканской информационно-образовательной среды (РИОС), перспективы трансформации процессов в системе регионального образования.

Отдельные акценты будут обозначены на ценности информации в современном обществе, основных угрозах информационной безопасности и рекомендациях по безопасному поведению педагогов в сети Интернет. Также будут определены направления повышения цифровой компетентности учителей с целью подготовки детей к безопасному использованию сети Интернет.

Семинар - одно из мероприятий по реализации Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.-0-