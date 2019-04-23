Цифровизацию образования обсудят на семинаре в Витебске

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Цифровизацию образования обсудят сегодня педагоги на областном семинаре в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном институте развития образования, на базе которого он будет проходить.
Участниками семинара на тему "Цифровизация образования в разрезе региона: создание передового опыта на примере Витебской области" станут представители главного управления по образованию Витебского облисполкома, управлений и отделов образования райисполкомов, руководители учреждений образования, специалисты в сфере информатизации. В центре внимания педагогов будут вопросы цифровизации системы образования на примере создания Республиканской информационно-образовательной среды (РИОС), перспективы трансформации процессов в системе регионального образования.
Отдельные акценты будут обозначены на ценности информации в современном обществе, основных угрозах информационной безопасности и рекомендациях по безопасному поведению педагогов в сети Интернет. Также будут определены направления повышения цифровой компетентности учителей с целью подготовки детей к безопасному использованию сети Интернет.
Семинар - одно из мероприятий по реализации Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.-0-
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