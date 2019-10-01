Цифровые инновации в образовании обсудят на фестивале в Гродно

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы сегодня стартует Фестиваль образовательных инноваций, приуроченный ко Дню учителя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В этом году фестиваль, который проводится во второй раз, будет посвящен теме цифровых инноваций в образовании. Его участниками станут преподаватели ГрГУ имени Янки Купалы, колледжей, члены республиканского клуба "Хрустальный журавль", педагоги школ города, а также студенты педагогических специальностей. Они обсудят особенности распространения, освоения и внедрения в учебный процесс цифровых образовательных инноваций. "Такая тема - не просто дань времени, - отметили в пресс-службе. - ГрГУ им. Янки Купалы на протяжении многих лет успешно внедряет информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс и управление университетом. Пример тому - успешная реализация проекта "Цифровой университет+", направленного на формирование цифровой образовательной экосреды. Он обеспечивает мобильность обучения и предоставляет новый формат коммуникации студентов с преподавателями и потенциальными работодателями".

Площадкой для демонстрации новых идей и освоения инновационных образовательных технологий станет и фестиваль. На тематических мастер-классах опытные педагоги-практики представят технологии формирования медиаграмотности учащихся на уроках истории и обществоведения. Познакомят участников с организацией и проведением предметных дистанционных олимпиад, продемонстрируют возможности проведения интерактивного опроса во время учебного занятия с помощью мобильного телефона. Отдельное внимание будет уделено эффективному использованию инструментов социальных сетей в образовательном процессе. Этой теме посвятят вебинар-практикум "Instagram для педагогов".

На выявление и развитие креативных способностей участников, изменение их личностных качеств в ходе продуктивной деятельности направлен конкурс творческих работ "Слоган купаловского университета". Он пройдет на форуме электронного научно-методического журнала "Университет образовательных инноваций" и будет посвящен 80-летию ГрГУ им. Янки Купалы. Продлится фестиваль по 4 октября. Завершит его программу тематический круглый стол.

В пресс-службе добавили, что фестиваль стал не просто площадкой для демонстрации новых идей и освоения инновационных образовательных технологий, но и возможностью для живого общения творческих людей и принятия креативных решений. Кроме того, он позволяет участникам ощутить актуальность и востребованность профессии педагога в современном мире.-0-