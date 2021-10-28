Цуран: круглосуточные дежурства в минских школах Департамента охраны пока вводить не будут

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники и работники Департамента охраны МВД пока обеспечивают пропускной режим в минских школах не в форменной одежде и только в дневное время. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран после заседания по соответствующей теме с участием премьер-министра Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Функции по охране и осуществлению пропускного режима в учреждениях общего среднего образования с 1 сентября этого года переданы Департаменту охраны МВД. С учетом специфики образовательного процесса и работы учреждений образования сотрудники Департамента охраны несут службу ежедневно с понедельника по субботу в дневное время.

"Сотрудник Департамента охраны, который облачен в милицейскую форму, с ношением оружия, - такой вариант мы пока не рассматриваем. 12-часовое время нахождения сотрудника в немилицейской форме - это тот минимальный стандарт, на который мы планировали выйти в этом году. Исходя из практики работы, в дальнейшем будем изучать, надо ли нам продлевать на полные сутки. Все-таки средства бюджета надо распределять рационально", - сказал Артем Цуран.

Как пояснил начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев, заключаемые на обслуживание договоры стандартные, они не предполагают каких-то скидок. Вместе с тем как раз после того, как сотрудники департамента стали усиленно контролировать пропускной режим в школах, там исключена возможность проникновения посторонних либо проноса опасных предметов. "У нас пока есть проблема по вузам, ссузам, профтехучилищам, где сотрудники департамента не выполняют задачи по пропускному режиму", - добавил Александр Шепелев.

Договорные отношения с ведомством заключены 84% учреждениями высшего, среднего специального и профессионально-технического образования. Остальные имеют собственную (ведомственную) охрану, но не везде она справляется как надо, как показал недавний мониторинг ГУВД. "К сожалению, в некоторых учебных заведениях посторонние спокойно прошли. Поэтому сегодня были заслушаны руководители этих учреждений, многие привлечены к установленной законом ответственности. Но главное - сделать правильные выводы, чтобы подобное не повторялось", - сказал помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков.

При этом он обратил внимание на то, что как раз присутствие сотрудника в форме уже является средством профилактики. "Безопасности мало не бывает", - заключил он.-0-