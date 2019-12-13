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13 декабря 2019, 14:57

Цуран: под Новый год лучший подарок - стать волшебником для детей

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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская акция "Подари улыбку детям" в Минске добавила добрых дел в копилку мероприятий республиканской благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Дух волшебства в декабре захватывает и малышей, и взрослых. Приближение праздника ощущается в разноцветных огнях на улицах и окнах домов, в елово-мандариновом аромате и ярких подарочных обертках в магазинах. И каждый день наполнен веселыми мероприятиями, концертами и поздравлениями.

Инициированная комитетом по образованию Мингорисполкома городская акция в этом году проходит уже в десятый раз. Во Дворце детей и молодежи сегодня организован сказочный прием для сирот, детей из многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, а также тех, кто проявил себя в учебе, творчестве и спорте. С порога они попали в мир веселых игр, конкурсов, мастер-классов, за которыми следовала новогодняя феерия "Волшебные приключения в замке белых облаков".

Восьмерка младшеклассников СШ №125 Фрунзенского района под присмотром своего социального педагога перебегала от площадки к площадке, чтобы попробовать все угощения от партнеров акции, слепить печенье-елочки, сыграть в аэрохоккей, сфотографироваться с ростовыми куклами. "Мы первый раз здесь, так здорово - настоящий Новый год!" - эмоционально рассказывают ребята. Первоклассница Маруся Крылович поделилась способом, как задобрить главного новогоднего волшебника: "Мы с мамой и папой в выходные будем украшать елку, положим под нее печенье, молоко, морковку и письмо с пожеланиями". Что загадала девочка - секрет. А вот Ира Лашук из третьего класса хочет терморучку. Мечта второклассника Матвея Козловского - игрушечная железная дорога. "Знаю, дорогая она. Зато когда вырасту, сам смогу делать такие подарки", - рассуждает мальчик.

Четвероклассницы СШ №37 Дарина Гертель и Карина Цалко признались, что сегодня пришли развлекаться, но и сами участвуют в волонтерских акциях. "Мы ходили к детям в больницу, дарили подарки", - рассказали они.

"Уже украшена столица, мы наряжаем елки и начинаем представления, - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран. - В это время мы стремимся сотворить чудо для детей. Дарить подарки так приятно. От этого даже большая радость, чем самим их получать". Он добавил, что в эти дни самое главное - чтобы каждый ребенок получил свою часть внимания, заботы и поздравлений. Но и для взрослых в городе подготовлено немало сюрпризов. Зампред пригласил всех на дневные и вечерние программы у ратуши и Дворца Республики, а также отметить вместе новогоднюю ночь у Дворца спорта, где над набережной в 1.30 будет красочный салют. "Мое желание на праздник - комфортного проживания для каждого минчанина, успехов в учебе и труде, здоровья нашим детям", - признался Артем Цуран.

Праздничные мероприятия проходят в каждом районе столицы уже с 9 декабря - всего их запланировано более 550. Так, 21 декабря во Дворце детей и молодежи впервые пройдет городской новогодний бал. Участие в нем примут 200 ребят - ученики 11-х классов, учащиеся колледжей и студенты вузов. Увлекательные представления, интерактивные программы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой будут организованы во всех районах Минска. Городская елка по традиции пройдет в Белгосцирке - это новогоднее представление 26 декабря увидят 1,5 тыс. учащихся столицы, к ним присоединятся ребята из Бреста и Вильнюса. А еще более 1,5 тыс. юных минчан попадут на главную елку страны во Дворец Республики. Праздничные мероприятия во Дворце Независимости 28 декабря и 3 января посетят 150 детей столицы.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит с 9 декабря по 10 января. Она направлена на оказание помощи и окружение вниманием, теплом, радостью детей с особенностями психофизического развития, из многодетных, опекунских и приемных семей и тех, кто по ряду жизненных обстоятельств в этом нуждается.

Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством и вручают подарки, оказывают помощь в решении существующих проблем. В этот раз о своем желании поучаствовать заявили уже около 100 организаций.-0-

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