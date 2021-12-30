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30 декабря 2021, 16:31

Цуран: подарить частичку тепла на Новый год надо каждому: и детям, и взрослым

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предновогодние дни власти Минска заботятся о подарках не только для детей, но и для пожилых людей, инвалидов в интернатных учреждениях, а также в коллективе самоотверженных работников. Заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран сегодня посетил психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2 и пообщался с его работниками в праздничной атмосфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый год - время чудес не только для детей, но и для взрослых, ведь праздника хочется всем. Учреждение из-за эпидемии работает вахтовым методом, и это очень непросто как для коллектива, так и для проживающих. Но благодаря администрации подопечные, у которых есть родственники, могут общаться с ними по видеосвязи.

"Мы хотим никого не обделить вниманием перед таким праздником. Даже взрослых. Особенно одиноких. Поэтому и пришли сказать, что все в Новом году у них будет хорошо, подарить частичку тепла, волшебства", - сказал Артем Цуран. Он передал подарки и поблагодарил коллектив за самоотверженный, нелегкий труд, понимание того, ради чего им приходится жертвовать личным временем, проводить Новый год не с семьей, а на работе. В Минске почти все интернатные учреждения с апреля прошлого года работают вахтовым методом всего с двумя перерывами на месяц.

В основном в доме-интернате №2 проживают признанные судом недееспособными люди в возрасте около 50 лет, но есть и совсем молодые инвалиды (примерно 10%), сразу после детского дома-интерната. В настоящее время круглосуточный уход здесь получают 478 инвалидов. У некоторых есть дееспособные члены семьи, которые по закону за них отвечают. Как пояснила директор учреждения Эльмира Шерметова, таких подопечных 19%, они находятся на платном содержании, остальные - на полном гособеспечении.

В доме-интернате им предлагают не просто уход с предоставлением социальных и медико-реабилитационных услуг, но, что важно, общение и интересный досуг. Реализуется 13 социальных проектов, работает 17 кружков по интересам. Особенно раскрыться подопечным помогает руководитель арт-мастерской "Надежда" Татьяна Бируля, "Минчанка года - 2016". Каждому, кто готов хотя бы к минимальному контакту, независимо от возможностей, она помогает, подсказывает и дарит радость творчества. "Мы не скупимся на качественные масляные краски, чтобы художники не волновались, их успокаивает возможность исправить неудачный мазок. Такой терапевтический эффект", - поделилась Татьяна Бируля. Кому трудно рисовать, могут проявить себя в декоративно-прикладном искусстве.

За эти годы в мастерской накопилось так много работ, что этим надо было поделиться. Так в учреждении появилась арт-галерея, торжественно открытая сегодня. Когда закончатся ограничительные меры из-за ковида, гости дома-интерната смогут увидеть талантливо выполненные картины и поделки - коллекция впечатляет. "Главное, чтобы через это творчество другие люди изменили свой взгляд, увидели человека в человеке", - отметила Татьяна Бируля.

Также несколько проживающих в доме-интернате создали уникальный в Беларуси оркестр "Александр. Бенд. Минск" под руководством Михаила Бойко, обладателя почетного звания "Минчанин года - 2017". Творческий коллектив дома-интерната - победитель международного фестиваля для людей с ограниченными возможностями "Нить Ариадны".

Выступление оркестра составило основу концертной программы "Пять минут до Нового года", организованной к празднику в доме-интернате. Звучали, например, пасадобль "Рио-Рита", отрывок из мюзикла "Призрак оперы" и другие композиции.

Также ощущение праздника создавали мастерски выполненные работниками и подопечными сказочные фотозоны. На их фоне, кстати, накануне праздника они могут записать видеопоздравление и отправить своим близким. Такое укрепление связей - самый лучший подарок.-0-

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