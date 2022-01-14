Цуран: в Минске будут активнее развивать институт наставничества для молодых специалистов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Минска будут работать над тем, чтобы на предприятиях, организациях и в учреждениях более активно развивался институт наставничества - чтобы молодые специалисты не чувствовали себя оторванными от коллектива. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время большого общегородского открытого диалога "Сила закона", передает корреспондент БЕЛТА.

"Как правило, мы видим, что от молодежи поступают вопросы, связанные с социальными гарантиями. Это понятно: молодому человеку нужно четко понимать и быть уверенным, что он не просто пришел учиться ради учебы, а чтобы получить профессию и потом достойно применять свои знания на рабочем месте", - прокомментировал Артем Цуран.

Он подчеркнул: все гарантии, связанные с предоставлением молодым специалистам первого рабочего места, сохраняются. "Более того, мы понимаем, что ограничиться первым рабочим местом уже недостаточно. Надо организовать и работу с наставничеством, чтобы молодой человек чувствовал себя в коллективе не одиноко, а как в составе большой и дружной семьи. Чтобы ни один молодой человек не был оставлен со своими проблемами один на один", - сказал зампредседателя горисполкома.

Сегодня БРСМ проводит в Минске большой открытый диалог "Сила закона". Более 200 человек собрались на факультете географии и геоинформатики БГУ: представители органов государственной власти, депутаты, эксперты, актив БРСМ и несоюзная работающая молодежь, студенты. В дискуссии, в частности, участвовали молодые работники министерств связи и информатизации, антимонопольного регулирования и торговли, Минского тракторного завода, Минского моторного завода, кондитерской фабрики "Слодыч", Минского метрополитена, "Белпочты", ведущих университетов страны - БГУ, БНТУ, БГПУ, МГЛУ и др.

Молодежь интересовало, как конституционные изменения отразятся на современном новом поколении Z (так называемых зумерах). Спрашивали ребята и о том, будут ли сняты ограничения по выдвижению людей с физической инвалидностью на политические и общественно важные должности с учетом того, что в республике продолжается интеграция людей с инвалидностью в общество. Звучали вопросы и о том, как в здравоохранении разделяются гарантии бесплатного медобслуживания и платные услуги (те же лекарства), будут ли здесь какие-то изменения.

Дискуссия продолжается, после завершения диалога вопросы и ответы будут опубликованы в общем доступе в интернете. Автор лучшего вопроса по версии экспертов получит спецприз - мерч "Первый".-0-