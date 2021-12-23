Цуран: в Минске растут аварийность и детский травматизм на дорогах

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске растет аварийность на дорогах, в том числе в ДТП стали чаще травмироваться дети. Такие данные озвучил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран на заседании в столичной мэрии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"На территории Минска наблюдается рост общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 14,5%, количества погибших - на 33,3%, раненых - на 18,3%", - сказал Артем Цуран.

Кроме того, увеличилось количество случаев детского дорожно-транспортного травматизма на 57,1% и пострадавших в результате детей на 58,0%.

В связи с этим особое внимание уделяется профилактике. В учреждениях образования отрабатываются практические навыки на учебных автоплощадках и в автогородках. В каждом районе столицы действуют методические центры по безопасности жизнедеятельности населения, 235 клубов юных инспекторов движения.-0-

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