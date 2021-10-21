21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цветочные композиции к 955-летию Минска появятся во всех районах города в 2022 году. Об этом рассказал генеральный директор "Минскзеленстроя" Игорь Кушнеревич на заседании по благоустройству столицы, которое проходит сегодня в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В каждом районе города подготовлены альбомы, по которым в 2022 году будут выполнять озеленение. "В следующем году Минску исполнится 955 лет. В связи с этим в каждом столичном районе появятся цветочные композиции, посвященные юбилейной дате. В Заводском районе - на Партизанском проспекте, в Ленинском - на проспекте Рокоссовского, в Октябрьском - на улице Толстого, в Первомайском - на проспекте Независимости, в Советском - на Логойском тракте, во Фрунзенском - на проспекте Пушкина, в Центральном районе - на улице Сторожовской и проспекте Независимости", - рассказал Игорь Кушнеревич.

На 1 октября в Минске высажено 35,9 тыс. деревьев, более 122 тыс. кустарников и 10,5 млн цветочной рассады. Создано 849 декоративных композиций. Благоустроено 772 дворовых территории, заменено 10 908 пог.м ограждений земельных участков индивидуальной застройки. Также выполнен текущий ремонт асфальтовых покрытий улично-дорожной сети на площади 1555,865 тыс. кв.м, дворовых проездов - на 245,65 тыс. кв.м. Восстановлены и окрашены 1564 фасада зданий (97%).-0-