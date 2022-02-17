Цветы без повода. БСЖ поблагодарил медиков столичной больницы скорой помощи за их труд

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома и председатель Минской городской организации БСЖ Ольга Чемоданова посетила Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, поблагодарила медиков за их ежедневный нелегкий труд и передала цветы в каждое отделение БСМП, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я счастлива приветствовать замечательных людей великой профессии. Наверное, сегодня нет таких людей, которые не оценили бы ваш труд. От себя и всей Минской городской организации Белорусского союза женщин позвольте сказать теплые слова благодарности за ваш труд, вашу теплоту, за вашу выдержку и внимание. Пусть здоровье ваше крепнет, а дети и близкие радуют вас каждый день. Спасибо за то, что вы делаете сегодня во благо нашей страны, нашей родины", - поздравила медиков Ольга Чемоданова. Она также отметила профессионализм медиков и умение работать с душой.

В конце выступления перед коллективом больницы Ольга Чемоданова передала представителям отделений БСМП букеты. "Не надо ждать 8 Марта или какого-то другого праздника. Пусть он будет сейчас. Надо жить так, чтобы завтрашний день был лучше, чем сегодняшний. А это получится только тогда, когда мы научимся дарить друг другу радость от души, просто так", - отметила она.

Для сотрудников БСМП также организовали праздничный концерт с участием известных белорусских исполнителей Алены Ланской и Ирины Дорофеевой.-0-