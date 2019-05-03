Цветы на воде украсят Минск к II Европейским играм

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К II Европейским играм как минимум в трех точках Минска появятся необычные композиции - цветы на воде. Новинки анонсировал сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территорий Минска в городской мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Таких интересных композиций в Минске еще не было, - подчеркнул Александр Дорохович. - Два места определены: возле Дворца спорта и в парке Янки Купалы. Там, скорее всего, будут искусственные цветы. А живые хотим попробовать на Чижовском водохранилище. Есть и другие интересные задумки".
Он поручил специалистам предприятий "Минскводоканал" и "Минскзеленстрой" поработать совместно над этими задумками, чтобы эффектно их воплотить.
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