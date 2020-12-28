ТЦСОН Витебского района организовал онлайн-занятия для своих подопечных

28 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Территориальном центре социального обслуживания населения (ТЦСОН) Витебского района наравне с обычной формой работы наладили онлайн-занятия для пенсионеров, рассказала корреспонденту БЕЛТА директор центра Екатерина Лазовская.

Обычные группы отделений дневного пребывания инвалидов и граждан пожилого возраста не закрыты. Они работают в прежнем режиме, но посетителей разделили на меньшие команды.

"На занятия ходят наши постоянные посетители, только сейчас в связи с пандемией в группах находятся по 2-3 человека. Также желающие могут заниматься в режиме онлайн. Мы создали группу в Viber, где выкладываем видеоролики с различными уроками, а также консультациями медиков", - рассказала Екатерина Лазовская.

Она отметила, что ТЦСОН сотрудничает с кафедрой реабилитации Витебского государственного медицинского университета. Сотрудники вуза составляют физкультурно-оздоровительные программы для пенсионеров, записывают видео, которые затем ТЦСОН передает своим подопечным. Уроки дыхательной гимнастики, оздоровительной физкультуры, защиты организма и повышения иммунитета в условиях COVID-19 - эти и другие полезные видеосоветы доступны посетителям ТЦСОНа. "Каждый наш подопечный может задать волнующий его вопрос касательно здоровья лично или по телефону, и мы переадресуем его на кафедру ВГМУ, где специалисты ответят на него компетентно и в полном объеме. Этот ответ также может быть записан на видео", - подчеркнула директор ТЦСОНа.

Екатерина Лазовская отметила, что в центре соцобслуживания работает еще и колл-центр. Его сотрудники ежедневно обзванивают подопечных ТЦСОНа, интересуются их самочувствием, повседневными нуждами. Если кому-то необходимы продукты или лекарства, то сотрудники территориального центра доставят их на дом. Также в колл-центре можно получить информацию о текущих событиях, связанных с пандемией и не только.-0-