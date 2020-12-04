ТЦСОН за неделю выполнили 1 тыс. заявок по доставке предметов первой необходимости

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территориальные центры социального обслуживания населения с 27 ноября по 3 декабря выполнили 1 тыс. заявок по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Ежедневно с 8 до 17 часов территориальными центрами по отдельным телефонным линиям принимаются заявки на доставку всего необходимого. Для оперативности выполнения услуги к социальным работникам присоединились волонтеры БРСМ и Красного Креста.

"В целом с 20 марта по 3 декабря в ТЦСОН поступило и выполнено почти 35,8 тыс. заявок", - отметили в ведомстве.

В республике, по данным на 1 октября, насчитывалось почти 844 тыс. одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов. На системной основе комплексные социальные услуги на дому получают 96 тыс. нетрудоспособных граждан. В основном это люди старше 75 лет. Социальные работники посещают их 2-4 раза в неделю в зависимости от потребности. В перечень социальных услуг входит уборка помещений, приготовление пищи, помощь в санитарно-гигиенических процедурах, доставка продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств, оплата коммунальных услуг. В сельской местности - также растопка печи, доставка воды, уборка придомовой территории.

При оказании социальных услуг и доставке продуктов социальные работники и волонтеры соблюдают необходимые противоэпидемические меры, используют средства индивидуальной защиты.-0-