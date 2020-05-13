Турбаза появится на месте бывшего оздоровительного лагеря в Полоцком районе

13 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Спальный корпус и хозпостройка бывшего оздоровительного лагеря "Орленок" в Полоцком районе проданы почти за Br17 тыс. На этом месте будет создана туристическая база, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество", который организовал аукцион.

Недвижимость общей площадью почти 350 кв.м в деревне Казимирово выставлялась на торги с декабря 2019 года. Новым собственником строений стал житель Новополоцка Александр Александрович. Он целенаправленно выкупал объекты бывшего лагеря на нескольких аукционах. Теперь в его владении четыре сооружения, где он намерен организовать туристический комплекс. Земельный участок для обслуживания недвижимости предоставлен в аренду на 50 лет.

По словам нового владельца, для развития турбизнеса планируется использовать потенциал расположенного вблизи озера Скоброе. На водоеме постоянно проводятся соревнования любителей рыбной ловли, районные экологические мероприятия. Также в Казимирово сохранился парк, имение, хозяйственные постройки ориентировочно конца XIX - начала XX веков, добавляющие привлекательность будущему месту отдыха.

Всего с начала года на торгах "Витебскоблимущества" продано 39 строений. Это на 30% больше, чем в январе - мае 2019-го. Общая сумма вырученных средств превышает Br491 тыс.-0-