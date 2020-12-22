Турчин: аграрная отрасль - одно из ключевых направлений экономики Березинского района

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на 37-й внеочередной сессии Березинского районного Совета депутатов 28 созыва представил нового председателя райисполкома Дениса Дищука. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

"Александр Бабичев, который до этого возглавлял Березинский район, зарекомендовал себя компетентным и ответственным руководителем. Денису Игоревичу предстоит продолжить его путь, придать новый импульс развитию. Район аграрный, и эта отрасль - одно из ключевых направлений экономики Березинщины. Как и развитие малого и среднего бизнеса. Наша общая задача - повысить уровень жизни населения, создать достойные условия для работы и отдыха. В планах уже в ближайшие годы увеличить зарплаты работников аграрного сектора до Br2 тыс. Достойный труд заслуживает достойной оплаты. Также большое внимание нужно уделять инфраструктуре. Уже много сделано: построена станция обезжелезивания, строятся дома, социальные объекты. Но еще много предстоит", - подчеркнул Александр Турчин.

Депутаты райсовета поддержали кандидатуру Дениса Дищука и отметили его опыт работы экономистом и руководителем сельскохозяйственного предприятия, которые очень пригодятся на новом поприще.

Вручая новому главе района служебное удостоверение, Александр Турчин отметил, что для успешного выполнения всех задач важна команда, люди, готовые работать на благо региона. "Внимательно присмотритесь к каждому руководителю. Если у кого-то не получается реализовать себя на своем месте, предложите другое, где человек сможет раскрыть свой потенциал", - посоветовал глава области.-0-