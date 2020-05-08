Турчин: бюджет должен работать на образование и здравоохранение

8 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Бюджет должен работать на образование и здравоохранение. Такое мнение журналистам высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на открытии детского сада в Боровлянах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что бюджет должен работать на образование и здравоохранение. Это основы, на которые мы должны делать ставку", - сказал Александр Турчин. Поэтому открытие сада в Боровлянах - это только начало. "Благодаря поддержке Президента мы в этом году планируем ввести 11 таких объектов. Это не только Минский район - в списке Несвиж, Ивенец, Смолевичи и другие населенные пункты. Ожидается масштабное строительство, поставлены серьезные задачи. Думаю, как бы ни было сложно, мы это все завершим", - подчеркнул губернатор.

Уже начинается проектирование еще трех дошкольных учреждений в области. Это поможет решить проблемы с нехваткой мест в детских садах.

В регионе уделяют внимание и учреждениям здравоохранения и социальной защиты, разработана программа по строительству новых объектов и оснащению действующих.

Что касается открытия детского сада в Боровлянах, то мероприятие символично. "Дети - это наше будущее, это очевидно. Открытие детского сада накануне священного праздника, Дня Победы, - это связь поколений, связь времен. Когда приезжаешь на такие мероприятия, понимаешь, что работаешь не зря - все ради нашего будущего", - заключил Александр Турчин.

Как сообщалось, сегодня в Боровлянах открылся детский сад на 230 мест. Для комфорта и развития малышей здесь оборудованы бассейн, спортивный и хореографический залы. Первые воспитанники придут сюда 1 июня.-0-