Турчин: для эффективного развития региона важно принимать оперативные управленческие решения

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для последовательного и эффективного развития региона надо принимать правильные и оперативные управленческие решения. Об этом сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании по обсуждению основных направлений развития региона в 2021 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что текущий год был сложным. "Было непросто, но я считаю, что область справилась со всеми трудностями. По экономическим показателям мы почти вышли на уровень прошлого года. Сложно работать, когда крупные предприятия отстают, но в таких моментах мы находили альтернативные варианты и вытягивали бюджет за счет сельского хозяйства, строительства и торговли, - рассказал Александр Турчин. - В следующем году нужно обратить внимание на эффективность работы всех отраслей экономики: жилищно-коммунального, сельского хозяйства, промышленности. Мы не может себе позволить работать неэффективно, поэтому я настоятельно требую детально вникать в проблемы. Если субъекты или объекты работают неэффективно, надо принимать верные управленческие решения".

Александр Турчин также отметил, что область вместе с районными центрами должна учиться жить по средствам. "Регион всегда старался справляться со всеми проблемами и ни у кого ничего не просить. На этом надо и в дальнейшем делать акцент", - подчеркнул губернатор.

Сегодня на заседании председатель Миноблисполкома обсуждает с руководителями структурных подразделений облисполкома, областных организаций и председателями райисполкомов итоги работы региона в уходящем году, а также основные направления развития на 2021 год.-0-