Турчин: если даешь гражданам обещание, надо его обязательно выполнить

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С наболевшими вопросами на личный прием граждан, который сегодня провел в Марьиной Горке председатель Миноблисполкома Александр Турчин, пришли восемь жителей райцентра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Проблемы местных жителей не сильно отличаются от тех, с которыми Александру Турчину доводится сталкиваться во время приемов в других населенных пунктах. Но в целом он отметил, что руководство Пуховичского района проводит достаточную работу с населением, обращениями граждан.

Среди обращений сегодня звучали просьбы горожан, проживающих на улице П.Гучека и прилегающих к ней, перестроить маршрут общественного транспорта, чтобы людям не приходилось долго добираться до ближайшей остановки. Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Сугак пояснил, что городской маршрут №3 планируется продлить. Но для оборудования 12 дополнительных остановочных пунктов нужны средства, которых пока в бюджете нет: в этом году деньги уже распределены на приоритетные цели - тротуары. Александр Турчин же посчитал, что тянуть до следующего года нельзя. И поставил задачу сделать остановки до середины июля, пока позволяет погода.

Шла речь и об обустройстве пешеходной дорожки от 2-го железнодорожного переезда до улиц Октябрьской и Энгельса. Сейчас во время дождей этот участок сильно размывает, что небезопасно для пешеходов. Александр Турчин предложил рассмотреть разные варианты решения в зависимости от трафика передвижения и стоимости работ. "Но в следующем году вопрос надо решить", - заключил он.

Председатель Минской областной организации ОО "Белорусский союз офицеров" Владимир Белоусов обратил внимание, что требуют ремонта братская могила жертвам войны, расположенная в агрогородке Блонь, памятник воинам-интернационалистам, лесная дорога к братской могиле в деревне Междуречье. Глава Минской области согласен, что обустройством воинских захоронений нужно заниматься регулярно. При этом он склоняется к мысли о создании общих памятников в крупных населенных пунктах. "Они всегда будут досмотрены, к ним всегда будут идти люди, в отличие от лесных могил", - отметил Александр Турчин.

Во время приема граждан были заданы и другие вопросы, касающиеся качества воды, благоустройства дорог, подачи электричества. Губернатор внимательно выслушал всех заявителей и поручил детально изучить их проблемы и найти решения.

"Конечно, ЖКХ - это та сфера, которая больше всего волнует жителей, потому что человек с этим сталкивается каждый день. Начиная от простых проблем, которые мы сегодня видели (где-то подсыпать гравия на дорогу), и заканчивая более масштабными и сложными, например относительно качества питьевой воды", - поделился итогами приема Александр Турчин.

Названные сегодня проблемы будут решаться совместными усилиями. Некоторые оперативно, другие - в более продолжительный период. В приоритете, конечно, те, которые касаются большого количества людей, как, например, ситуация с железнодорожными переездами. Такая проблема, кстати, достаточно остро стоит не только в Пуховичском районе, но и во всей области.

"К сожалению, все вопросы и проблемы невозможно решить в течение одного года. Но мы правильно движемся. Может, надо более активно информировать граждан о планах на каждый год, о наших возможностях. Чтобы люди понимали, когда решится их проблема. И самое главное: если даешь обещание, надо его обязательно выполнить", - подытожил Александр Турчин.-0-