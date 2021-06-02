Турчин: если даешь гражданам обещание, надо его обязательно выполнить

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 2 июня 2021
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:47 В минском парке женщина выпала из аттракциона Происшествия
14:40 В Минске при пожаре погиб мужчина Происшествия
14:24 Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения Общество
14:24 Роман Головченко в рамках "ТИБО-2021" посетил стенд компании Huawei. Какие новинки показали премьер-министру Технологии
14:16 МТС продемонстрировал на "ТИБО-2021" возможности сети 5G SA Технологии
14:14 БРСМ постоянно ищет новые эффективные формы работы с молодежью - мнение Общество
14:10 МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках Технологии
14:07 Турчин: если даешь гражданам обещание, надо его обязательно выполнить Регионы
14:02 Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Дятловском районе Происшествия
13:55 Острой необходимости в коренном реформировании БРСМ нет - Прохоров Общество
13:54 Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла в Могилеве Регионы
13:28 Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов Регионы
13:25 Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью Общество
13:18 Белорусский рубль на торгах 2 июня ослаб к трем основным валютам Экономика
13:12 Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков Экономика
13:08 Ицхак Герцог избран президентом Израиля В мире
13:01 Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси Общество
12:59 Минобороны РФ: под прикрытием учения НАТО доставит в Украину современное вооружение Политика
12:59 МГЛУ реализует проект "Мы пишем нашу повесть о войне на разных языках…" Общество
12:56 У игрока брестского "Строителя" во время матча остановилось сердце, сейчас его состояние стабильное Спорт
12:55 ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Несвиж Регионы
12:53 Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2 Общество
12:48 Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 июня прямые телефонные линии Общество
12:46 Площадка для воркаута появилась в Горках Регионы
12:46 Белорусские метатели молота выиграли две олимпийские лицензии на турнире в Молдове Спорт
12:45 Аппарат Curiosity запечатлел на Марсе перламутровые облака Калейдоскоп
12:44 БРСМ инициировал проведение внеочередного съезда организации Общество
12:40 В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят Общество
12:32 "Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов Общество
12:26 Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества Общество
Все новости
Все новости
Регионы
02 июня 2021, 14:07

Турчин: если даешь гражданам обещание, надо его обязательно выполнить

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива
Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 июня прямые телефонные линии
Члены Президиума Совета Республики 3 июня проведут единый день приема граждан

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С наболевшими вопросами на личный прием граждан, который сегодня провел в Марьиной Горке председатель Миноблисполкома Александр Турчин, пришли восемь жителей райцентра. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Проблемы местных жителей не сильно отличаются от тех, с которыми Александру Турчину доводится сталкиваться во время приемов в других населенных пунктах. Но в целом он отметил, что руководство Пуховичского района проводит достаточную работу с населением, обращениями граждан.

Среди обращений сегодня звучали просьбы горожан, проживающих на улице П.Гучека и прилегающих к ней, перестроить маршрут общественного транспорта, чтобы людям не приходилось долго добираться до ближайшей остановки. Заместитель председателя Пуховичского райисполкома Александр Сугак пояснил, что городской маршрут №3 планируется продлить. Но для оборудования 12 дополнительных остановочных пунктов нужны средства, которых пока в бюджете нет: в этом году деньги уже распределены на приоритетные цели - тротуары. Александр Турчин же посчитал, что тянуть до следующего года нельзя. И поставил задачу сделать остановки до середины июля, пока позволяет погода.

Шла речь и об обустройстве пешеходной дорожки от 2-го железнодорожного переезда до улиц Октябрьской и Энгельса. Сейчас во время дождей этот участок сильно размывает, что небезопасно для пешеходов. Александр Турчин предложил рассмотреть разные варианты решения в зависимости от трафика передвижения и стоимости работ. "Но в следующем году вопрос надо решить", - заключил он.

Председатель Минской областной организации ОО "Белорусский союз офицеров" Владимир Белоусов обратил внимание, что требуют ремонта братская могила жертвам войны, расположенная в агрогородке Блонь, памятник воинам-интернационалистам, лесная дорога к братской могиле в деревне Междуречье. Глава Минской области согласен, что обустройством воинских захоронений нужно заниматься регулярно. При этом он склоняется к мысли о создании общих памятников в крупных населенных пунктах. "Они всегда будут досмотрены, к ним всегда будут идти люди, в отличие от лесных могил", - отметил Александр Турчин.

Во время приема граждан были заданы и другие вопросы, касающиеся качества воды, благоустройства дорог, подачи электричества. Губернатор внимательно выслушал всех заявителей и поручил детально изучить их проблемы и найти решения.

"Конечно, ЖКХ - это та сфера, которая больше всего волнует жителей, потому что человек с этим сталкивается каждый день. Начиная от простых проблем, которые мы сегодня видели (где-то подсыпать гравия на дорогу), и заканчивая более масштабными и сложными, например относительно качества питьевой воды", - поделился итогами приема Александр Турчин.

Названные сегодня проблемы будут решаться совместными усилиями. Некоторые оперативно, другие - в более продолжительный период. В приоритете, конечно, те, которые касаются большого количества людей, как, например, ситуация с железнодорожными переездами. Такая проблема, кстати, достаточно остро стоит не только в Пуховичском районе, но и во всей области.

"К сожалению, все вопросы и проблемы невозможно решить в течение одного года. Но мы правильно движемся. Может, надо более активно информировать граждан о планах на каждый год, о наших возможностях. Чтобы люди понимали, когда решится их проблема. И самое главное: если даешь обещание, надо его обязательно выполнить", - подытожил Александр Турчин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
обращения граждан
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла в Могилеве
Фото из архива Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Несвиж
Фото из архива Площадка для воркаута появилась в Горках
Фото из архива Стоянку полесских партизан реконструировали в Ивановском районе
Фото из архива В Минске изменены нормативы расхода тепловой энергии в домах без приборов учета
Главное
"Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи
Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества
В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят
Правительство определило, как будут выглядеть биометрические документы
Топ-новости
Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2
Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью
Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков
МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках
Важно удерживать высокую планку следственной работы, несмотря на давление деструктивных сил - СК
Египетский бизнес видит значительный потенциал в развитии биржевой торговли с Беларусью
Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения
Генпрокуратура направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси
Белорусские метатели молота выиграли две олимпийские лицензии на турнире в Молдове
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара"
Дзермант: украинские элиты несубъектны и несамостоятельны
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.