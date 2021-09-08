Турчин: лесхозы Минской области начали ориентироваться на безотходное производство

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Минской области начали ориентироваться на безотходное производство. Об этом сегодня рассказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время рабочей поездки в ГЛХУ "Крупский лесхоз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Александр Турчин посетил новый деревоперерабатывающий цех по производству поддонов на базе местного лесного хозяйства, ознакомился с развитием лесохозяйственной отрасли района и Минской области. "Для многих регионов страны сельское и лесное хозяйство являются определяющими факторами экономического роста. Это местное сырье, которое не зависит от импорта. А это важный момент экономической безопасности, - сказал губернатор. - В том числе важно ориентироваться на безотходное производство, лесхозы Минской области начали это делать. Пример - открытие деревоперерабатывающего цеха по производству поддонов в Крупском районе. Это значимое событие. Договорились, что на соседней площадке в конце следующего года появится еще одно предприятие".

Он отметил, что производство поддонов - это и экспортный потенциал, и импортозамещение продукции. Любой производитель, который занимается выпуском товаров, в своей деятельности использует подобные изделия.

Губернатор также обратил внимание на то, что благодаря открытию нового производства создано 40 рабочих мест. Для их увеличения и развития безотходного производства работа по созданию подобных предприятий на базе лесхозов региона будет продолжена.

По словам генерального директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения Евгения Крискевича, решение о создании деревоперерабатывающего цеха по производству поддонов возникло около двух лет назад. "Лесхоз в Крупках оставался одним из немногих учреждений в регионе, где отсутствовало собственное предприятие, поэтому реализация древесины проходила через биржу. На складах оставалось много остатков. Обсудив это, пришли к выводу, что акцент нужно делать на невостребованное сырье - древесину лиственных пород. Начали анализировать, в каком виде ее выгоднее реализовывать. Выбрали европоддон - продукция востребованная, имеет хорошую цену. Наши ожидания оправдались. В дальнейшем для производства поддонов планируют использовать отходы древесины, включая щепу", - рассказал Евгений Крискевич.

Он подчеркнул, что потребители на товар нашлись, среди них "Керамин". Сейчас сотрудники лесхоза занимаются получением европейского сертификата, который позволит поставлять продукцию за рубеж, где уже массово отказываются от пластмассовых поддонов и переходят на натуральные.

По словам заместителя директора ГЛХУ "Крупский лесхоз" Натальи Камович, за сутки в цеху изготавливается 1500 европоддонов, а в месяц цифра достигает 36 тысяч.

Площадь лесного фонда Крупского лесхоза составляет 102,5 тыс. га, в состав учреждения входят 11 лесничеств, лесопункт и деревоперерабатывающий цех. В Минской области функционирует 21 лесохозяйственное учреждение, 19 лесных питомников, 18 охотничьих хозяйств. В отрасли работают 7844 человека. Площадь лесного фонда составляет 1 млн 721 тыс. га.-0-