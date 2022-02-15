Турчин: надо принимать комплексные меры для развития сельских территорий

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо принимать комплексные меры для развития сельских территорий. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин после совещания у главы государства по вопросам совершенствования земельных отношений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Делать все для развития сельских территорий - это правильно. Процессы урбанизации характерны не только для нашей страны, но и для всего мира. Но тем не менее комплекс мер должен дать свой результат", - подчеркнул губернатор.

Александр Турчин отметил, что Минская область - особый регион с точки зрения земельных отношений, потому что здесь расположены "золотые земли" страны. В прошлом году с аукциона здесь было продано 917 земельных участков, государство заработало на этом Br26 млн. Но есть и менее востребованные земли, на которые следует обратить внимание, считает председатель облисполкома.

В числе предлагаемых изменений в законодательство по земельным отношениям - предложение передать ряд полномочий главы государства местным органам власти. По словам губернатора, это поможет быстрее решать возникающие у людей проблемы. Он привел в пример недавнее обращение в облисполком жительницы Борисовского района: женщина построила на своем участке дом, однако угол строения вышел за границы участка. По нынешнему законодательству, этот вопрос теперь должен быть урегулирован на уровне Президента. И подобных случаев немало, отметил Александр Турчин.

"Если эти вещи мы опустим на уровень области, района, это позволит в разы оперативнее решать возникшие проблемы у людей", - считает председатель исполнительного комитета.

Предлагаемое закрепление возможности изменения целевого назначения участка до завершения строительства, по мнению губернатора, тоже правильная мера. Но в этом вопросе, подчеркнул Александр Турчин, необходимо предусмотреть все нюансы, чтобы все было справедливо.

Как сообщалось, 15 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования земельных отношений. "Правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства, и внесло свои предложения в виде проекта указа", - отметил глава государства.

Как пояснил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, подготовка соответствующего проекта указа велась с ноября 2020 года. Нормы проекта указа не распространяются на Минск, областные центры и районы около областных центров. Там сохранятся полномочия Президента по всем земельным вопросам. Также они не меняются в том, что касается сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Документ призван расширить полномочия местных органов власти с целью развития сельских территорий и вовлечения в оборот неиспользуемых земель населенных пунктов и объектов промышленного назначения, не используемых в границах населенных пунктов и на прилегающих к ним территориях.

Николай Снопков

Николай Снопков назвал пять основных принципов, на которых предлагается выстраивать дальнейшие земельные отношения на сельских территориях. Первый - это создание условий для более свободного распоряжения гражданами земельными участками при соблюдении градостроительных норм и санитарных правил. Исключения составляют участки, предоставленные на льготных условиях многодетным семьям и нуждающимся. На них распространяются действующие ограничительные нормы.

Второй - предоставление земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома площадью до 1 га. Третье - организация личных подсобных хозяйств на площади до 4 га независимо от регистрации на территории сельского совета (сегодня эта регистрация обязательна). Четвертое - вовлечение в хозоборот неиспользуемых производственных площадок, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих территориях. Пятое - льготный 5-летний период выкупа предоставленных земельных участков по кадастровой стоимости, уменьшенной на 50% для стимулирования экономического оборота земли.-0-