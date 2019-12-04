Турчин назвал приоритеты в работе на посту губернатора

4 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Александр Турчин, выступая на сессии Минского областного Совета депутатов, назвал приоритеты в своей работе на посту председателя облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня главные приоритеты - это повышение благосостояния людей и улучшение качества их жизни. Через эти вещи я смотрю на все остальные процессы, которые происходят в том числе и в экономике. Это главный результат. Мы можем говорить о росте, о чем-то еще, но если не растет у людей зарплата, не улучшается качество жизни, значит, наша работа никому не нужна", - сказал он.

Особое внимание Александр Турчин пообещал обращать на развитие социальной сферы, прежде всего здравоохранения и образования, укрепление их материально-технической базы.

"Значение Минской области трудно переоценить, потому что это, наверное, самый мощный в экономическом плане регион страны, - подчеркнул он. - В 2011-2015 годах среднегодовой прирост ВРП был более 4%, в среднем по республике - 1,2%. В 2016-2018 годах - 2,3% по области среднегодовой темп ВРП, менее единицы - по стране. Такие результаты говорят сами за себя".

Александр Турчин рассказал о своем профессиональном опыте и работе в облисполкоме, где трудился при трех губернаторах - начинал при Леониде Крупце, затем работал с Борисом Батурой, Семеном Шапиро. А сейчас сменяет на посту Анатолия Исаченко. "Все эти губернаторы внесли значимый вклад в развитие региона. В этих результатах Минской области есть доля каждого из них", - уверен он.

Александр Турчин и Анатолий Исаченко

Принципы его работы, как и главные жизненные принципы, остаются неизменными на протяжении многих лет. "Для меня честность, порядочность, профессионализм являются основными качествами, характеризующими каждого из вас и как должностное лицо, и как человека", - сказал Александр Турчин.-0-