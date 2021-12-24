Турчин: невзирая на любые трудности, в Минской области продолжат вкладывать деньги в соцсферу

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невзирая на любые трудности, в Минской области продолжат вкладывать деньги в социальную и производственную сферы. Об этом сегодня заявил председатель Миноблисполкома Александр Турчин во время праздничного поздравления учащихся СШ №4 в Столбцах с наступающими зимними праздниками, передает корреспондент БЕЛТА.

Первых учеников школа в Столбцах приняла 1 сентября. Во время торжественного открытия губернатор пообещал коллективу педагогов и учащимся обязательно навестить их еще раз. Он сделал это в канун Нового года. Губернатор привез с собой подарки и большой торт, а дети подготовили для него новогоднюю игровую программу и театрализованное представление "Когда зажигаются елки".

"Школьники сегодня показали мне замечательное мероприятие. От таких встреч всегда подпитываешься позитивной энергией, негатив уходит. Общаясь с молодежью, понимаю, что она в нашей стране великолепная и талантливая, энергичная и инициативная. Вообще, посещая такие объекты, осознаешь, что в социальную сферу мы не зря вкладываем средства. За последние два года мы направили на возведение детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и других объектов большие суммы. Как бы трудно ни было, продолжим направлять деньги на строительство социальных и производственных объектов. Здесь, в Столбцах, к Дажынкам сделаем дороги, дворы, водопроводы, канализацию, кинотеатр. Все, чтобы люди жили не хуже, чем в Минске", - сказал Александр Турчин.

Он также поделился своими впечатлениями от уходящего года. "У меня они неоднозначные. Вроде, неплохо все складывается в экономике, но есть трудности, связанные с санкциями. Также пандемия нас не оставляла", - отметил губернатор, подчеркнув, что важно с позитивом смотреть в будущее, что он и делает.-0-

Фото Минского облисполкома