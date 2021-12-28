Турчин об акции "Наши дети": в преддверии зимних праздников невозможных чудес на свете нет

28 декабря, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний праздник во время благотворительной акции "Наши дети" собрал в концертном зале Дворца культуры в Молодечно более 400 детей, передает корреспондент БЕЛТА.

На открытии мероприятия председатель Миноблисполкома Александр Турчин напомнил, что приближаются светлые и добрые праздники - Новый год и Рождество, которые всегда наполнены ожиданием воплощения самых заветных желаний. "В преддверии зимних праздников дети и взрослые готовят подарки, украшают елку и верят в чудеса. Каждый надеется, что в эти дни исполнятся его самые заветные желания, и важно сказать, что невозможных чудес на свете нет. Меняются поколения, идут годы, но предновогодние традиции остаются неизменными. В Минской области это областная праздничная елка, объединяющая детей из разных уголков региона. Вижу здесь много умных, талантливых ребят, нашу гордость. Хотел бы пожелать им оставаться такими же искренними и отзывчивыми, любить свою семью и Родину, нашу прекрасную Беларусь", - сказал губернатор.

На празднике детям и гостям показали театрализованное представление "Новогодние приключения Олафа и Симпл-Димпл". В стенах Дворца культуры также развернулось около 10 интерактивных площадок, где сказочные персонажи вовлекали мальчиков и девочек в танцевальные и интеллектуальные игры и конкурсы, делали вместе с ними праздничные открытки и показывали представления. На площадке "Новогодняя ярмарка" ребята участвовали в играх "Доскажи словечко", где от них требовалось продолжить фразу, а в локации "Две лучше, чем одна" игроки на скорость должны были схватить две игрушки, чтобы не выбыть из конкурса. На площадке "Зимние забавы" для ребят провели восемь игр, после которых победившему дали колокольчик, чтобы позвать Деда Мороза. На мероприятии для детей также обустроили большие красочные новогодние фотозоны.

На празднике работала и уникальная "Звездная елка", которую организовали для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержать их пригласили известных личностей. Участники проекта разрисовали елочные шары, оставив для мальчиков и девочек новогодние пожелания и автографы. Все авторские елочные игрушки с пожеланиями, сувениры и сладкие подарки будут переданы в Радошковичскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Маленькая Варя приехала на областную елку с группой детишек из Смиловичей. Девочка поделилась, что очень любит новогодние праздники, сказочных персонажей и подарки. "Нравится, что здесь есть герои мультиков - тигры, зайчики, которые приглашают поучаствовать в веселых играх. Много детей, с которыми можно пообщаться, очень красиво. Даже новогоднее настроение появилось", - отметила малышка.

Завершится мероприятие вручением участникам праздника новогодних подарков.-0-