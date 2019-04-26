Турчин обсудил с Кувейтским фондом арабского экономического развития строительство онкоцентра в Гродно

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин обсудил с представителями Кувейтского фонда арабского экономического развития вопросы финансирования проекта по строительству областного клинического онкологического диспансера в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы обсудим нюансы реализации нашего совместного проекта по финансированию строительства онкологического центра. Этот проект важен для нас. Надеюсь, что в случае его успешной реализации мы сможем вместе реализовать и другие, не менее значимые проекты", - сказал Александр Турчин.

Во время встречи

Первый вице-премьер отметил, что условия предоставления кредита фонда для строительства онкологического центра являются привлекательными для Беларуси. Кредитные ресурсы предоставляются на длительный период, на более выгодных, чем по многим действующим договорам, условиях.

Руководитель делегации, старший юридический консультант Кувейтского фонда арабского экономического развития Наваф аль-Махамель подчеркнул, что сейчас рассматриваются компоненты, структура, стоимость и сроки реализации проекта. "Уверен, что в сотрудничестве с нашими белорусскими коллегами мы приведем этот проект к успеху", - сказал он.

Наваф аль-Махамель

Как сообщалось, под онкодиспансер в Гродно будет реконструирован комплекс зданий городской больницы №3. Проект планируется разбить на два этапа.

Ранее делегация фонда провела рабочие встречи в Министерстве финансов, Министерстве здравоохранения и Гродненском облисполкоме.-0-