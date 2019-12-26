Турчин: оценивать работу местной власти нужно через призму благосостояния людей

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценивать работу руководства районов следует через призму благосостояния граждан. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин сегодня на заседании исполкома по вопросам прогноза социально-экономического развития области на 2020 год и одобрения проекта областного бюджета на будущий год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, мы вернемся к хорошему опыту, который раньше использовали: все районы ежеквартально будут мне сообщать, какие новые предприятия у них открылись. Хочу понимать, как мы привлекаем инвесторов, создаем новые рабочие места, как у людей повышается уровень жизни. По некоторым районам у меня есть серьезные претензии к работе руководства, поэтому будем оценивать работу руководства через призму благосостояния людей. Да, область в целом по заработной плате вторая после Минска. Но все мы понимаем, благодаря каким регионам и предприятиям это достигается. По ряду районов уровень оплаты труда граждан не может устраивать", - сказал Александр Турчин.

В целом, констатировал губернатор, 2020 год будет непростым для Минской области: "Беларуськалий" и БелАЗ не дотянут до уровня 2019 года. Вместе с тем в 2013 году была аналогичная ситуация, и Минская область вышла на положительный результат, достигнув темпа роста более 104%.

Многое будет зависеть от всех отраслей экономики: строительства, торговли, промышленности, сельского хозяйства, отметил Александр Турчин. "Сейчас мы предпринимаем все меры, чтобы создать задел и обеспечить финансирование для каждой из этих сфер. Пусть гиганты сработают не так, как нам хотелось бы, но другие предприятия, которые были построены и строятся, должны внести свой вклад в экономику области. У нас есть опыт, поэтому надеюсь, что в следующем году даже с такими трудностями регион покажет хороший результат", - заключил он.-0-