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17 января 2020, 10:22

Турчин передал авто от совета предпринимателей семье с 10 детьми в Марьиной Горке

Александр Турчин. Фото из архива
Александр Турчин. Фото из архива
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17 января, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин сегодня вручил автомобиль многодетной семье из Марьиной Горки, который та попросила для их детского дома семейного типа во время прошлого визита главы региона во время акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии Нового года Александр Турчин, который также является председателем республиканского совета по развитию предпринимательства, посещал Марьиногорский дом семейного типа вместе с заместителем председателя совета Павлом Топузидисом. Тогда хозяевам были вручены игрушки, сладкие подарки, а также такие нужные в быту большой семьи телевизор и ноутбук. Родители-воспитатели - Елена и Андрей Божановы - радушно встретили гостей и рассказали о своем укладе жизни. У супругов пять родных детей и еще пять приемных, и всех они воспитывают с равной с любовью и заботой. Конечно, не обходится без проблем, одна из которых - отсутствие подходящего для семьи транспорта. Перевозить с комфортом такую ораву ребят в обычном легковом автомобиле проблематично.

Решение вопроса нашлось быстро: комфортабельный автомобиль "Лада Ларгус" для Божановых приобрела компания Павла Топузидиса. "Дети, поздравляю: мы вашей маме купили машину!" - сказал он, когда малиновый универсал, украшенный воздушными шариками и лентой, подъехал к дому.

"Нас и прошлый приезд гостей очень порадовал: и мы, и дети были в восторге от внимания, подарков, - поделилась эмоциями мама Елена. - Мы хотим быть больше все вместе, путешествовать. Теперь планируем, как потеплеет, вместе на весенних каникулах съездить на отдых. Куда, еще не определились. Конечно, хотим и на море, потому что дети и мы с папой давно мечтаем об этом".

Детский дом семейного типа был создан совсем недавно - в конце августа 2019 года. Однако Елена Божанова с детьми работает не первый год. До этого она являлась приемным родителем в отделе образования, награждена орденом Матери. По ее словам, семье много помогают. Хотя в основном они справляются своими силами: мама занимается воспитанием младших детей, папа, который, кстати, находится в декретном отпуске по уходу за маленькой Настей, собирает и развозит по школам старших. А те берут на себя часть обязанностей по присмотру за младшими.

Самому старшему ребенку в семье Илье уже исполнилось 20 лет, самой маленькой Анастасии всего 2 года. Здесь воспитываются 13-летний Артем, 11-летний Стас, 9-летний Даниил, 8-летняя Екатерина, 7-летний Арсений, 6-летние близняшки Анастасия и Виктория и 3-летний Андрей. Кто-то из приемных детей попал под крыло Божановых раньше (в 2014 году), кто-то совсем недавно (в мае прошлого года), но все они почти с первых дней прикипели душой к новому дому и новым родителям.

По случаю приезда гостей собралась почти вся семья, кроме 13-летнего Артема. Мальчик хотел обучаться на боксера в школе олимпийского резерва, и недавно мечта сбылась: с 13 января он находится на сборах. Артем настроен оптимистично и обещает, что будущие спортивные победы не за горами. А первая обязательно будет посвящена Минской области.

За старшим братом тянется и семилетний Арсений, а вот Стас и Даник больше по части художественного творчества: рисуют, вместе с папой плетут из соломы и режут по дереву. Андрей Божанов по профессии строитель, и его талантам находится масса применения в хозяйстве. А мама Елена отметила, что уже много лет всю себя отдает детям и о другой карьере не мечтает. Девочки в семье тоже непоседливые, любят танцевать. Катя и близняшки Настя с Викой наперебой рассказывали, как любят танцевать, смотреть мультики по новому телевизору и играть с подаренными на Новый год игрушками.

Всего во время акции "Наши дети" в Минской области прошло 4,1 тыс. новогодних массовых мероприятий, в которых приняли участие 178550 детей.

/Будет дополнено/.-0-

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