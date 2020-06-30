Турчин попросил борисовчан подсказать самый нужный городу объект для строительства

30 июня, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Борисовчане, как и жители других городов Минской области, могут с помощью участия в опросе сами выбрать, какой социально значимый объект в их родном городе необходимо построить в первую очередь. Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Александр Турчин на встрече главы Администрации Президента Игоря Сергеенко с трудовым коллективом ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин придерживается той позиции, что успешная работа предприятий зависит от усилий их руководства и трудовых коллективов, а забота государства - социальная, инженерная, транспортная инфраструктура городов, других населенных пунктов. Отвечая на вопросы борисовчан, он заверил, что все те средства, которые запланированы на текущий год, Борисов получит, потому что благоустройство города надо завершать, а предстоит еще много работы.

Председатель Миноблисполкома, пользуясь случаем, поинтересовался у местных жителей, какого объекта им в городе не хватает. "В социальных сетях можно сделать такой опрос. В Солигорске, например, жителям больше всего нужен аквапарк. По Дзержинску людей волнует ФОК и поликлиника. Поэтому посмотрели финансы и договорились, что в следующем году построим ФОК, а через год начнем строить поликлинику. Давайте также решим, какой объект нужен Борисову в первую очередь", - обратился Александр Турчин к аудитории и предложил вместе обсудить этот вопрос в соцсетях и принять решение.

Он пояснил, что такой подход - наиболее разумное распределение финансов, которых, увы, на все не хватает. Именно поэтому строительство автомобильного моста над железной дорогой в Борисове, о чем поинтересовались работники завода, пока не планируется. В перспективе - гораздо более масштабный и нужный проект строительства новой дороги от Минска до Борисова. "Поэтому приходится выбирать: что сделать сегодня, что завтра, а что оставить на потом", - сказал Александр Турчин.

Признал он и существующую проблему с состоянием дорог в сельской местности. Именно поэтому для ее решения руководство области обратилось с просьбой к Президенту. "В этом году взяли Br60 млн кредита в Банке развития для ремонта дорог в сельской местности, - сказал Александр Турчин. - Мы попросили Президента поддержать и выделить кредитные ресурсы, чтобы за год-два максимально обновить те дороги, которые находятся в плачевном состоянии. Президент поддержал и дал поручение правительству в 4-м квартале этого года и последующие два года изыскать эти средства, чтобы мы проблему решили".-0-